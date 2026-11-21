कानपुर में सीबीआई की टीम ने छावनी परिषद कार्यालय में बृहस्पतिवार शाम से शुक्रवार सुबह तक जांच-पड़ताल की। करीब 14 घंटे तक चली जांच के बाद सीबीआई की टीम स्टेनोग्राफर वंदना सिन्हा और क्लर्क ओमकार यादव को अपने साथ लखनऊ ले गई। सीबीआई ने पेंशन के लिए 10 साल से छावनी परिषद कार्यालय के चक्कर लगा रहे रूप लाल की तहरीर पर स्टेनोग्राफर वंदना सिन्हा के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की है।

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फेथफुलगंज निवासी रूपलाल ने सीबीआई लखनऊ के पुलिस अधीक्षक को तहरीर दी थी। बताया था कि 2016 में सफाई नायक के पद से रिटायर हुए। उसे 1-1-2016 से 1-7-2018 तक के डीए की बढ़ोत्तरी का भुगतान नहीं किया गया। 2025 में उच्च न्यायालय में याचिका दायर की। न्यायालय ने भुगतान का आदेश दिया जब वह बकाया डीए के संबंध में छावनी परिषद के कार्यालय गया।