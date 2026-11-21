कानपुर: छावनी परिषद में 14 घंटे चली सीबीआई की जांच, स्टेनोग्राफर और क्लर्क को लखनऊ ले गई टीम, एफआईआर दर्ज
Kanpur News: छावनी परिषद कार्यालय में करीब 14 घंटे चली जांच के बाद सीबीआई की टीम स्टेनोग्राफर वंदना सिन्हा और क्लर्क ओमकार यादव को अपने साथ लखनऊ ले गई। पेंशन और बकाया डीए के लिए 10 साल से भटक रहे रिटायर्ड सफाई नायक रूप लाल से रिश्वत मांगने की शिकायत पर सीबीआई ने प्राथमिकी दर्ज की है।
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कानपुर में सीबीआई की टीम ने छावनी परिषद कार्यालय में बृहस्पतिवार शाम से शुक्रवार सुबह तक जांच-पड़ताल की। करीब 14 घंटे तक चली जांच के बाद सीबीआई की टीम स्टेनोग्राफर वंदना सिन्हा और क्लर्क ओमकार यादव को अपने साथ लखनऊ ले गई। सीबीआई ने पेंशन के लिए 10 साल से छावनी परिषद कार्यालय के चक्कर लगा रहे रूप लाल की तहरीर पर स्टेनोग्राफर वंदना सिन्हा के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की है।
फेथफुलगंज निवासी रूपलाल ने सीबीआई लखनऊ के पुलिस अधीक्षक को तहरीर दी थी। बताया था कि 2016 में सफाई नायक के पद से रिटायर हुए। उसे 1-1-2016 से 1-7-2018 तक के डीए की बढ़ोत्तरी का भुगतान नहीं किया गया। 2025 में उच्च न्यायालय में याचिका दायर की। न्यायालय ने भुगतान का आदेश दिया जब वह बकाया डीए के संबंध में छावनी परिषद के कार्यालय गया।
ऑडिट के लिए 5000 रुपये की रिश्वत मांगी
तब स्टेनोग्राफर वंदना सिन्हा ने बताया कि उसकी फाइल ऑडिट के लिए लंबित है। आरोप है कि उससे ऑडिट के लिए 5000 रुपये की रिश्वत मांगी गई। इसी मामले में बृहस्पतिवार शाम करीब पांच बजे दो गाड़ियों से 8-10 सीबीआई अधिकारी, कर्मी छावनी परिषद कार्यालय पहुंचे और रातभर पूछताछ की। सीबीआई की टीम ने स्टेनोग्राफर वंदना सिन्हा और क्लर्क ओमकार यादव को अपने साथ ले गई।
दो कर्मचारियों को साथ लेकर गई है सीबीआई
वंदना की 2003 में स्टेनो पद और ओमकार यादव की 2017 में अकाउंट सेक्शन में आउटसोर्सिंग में क्लर्क के पद पर भर्ती हुई थी। वहीं, सीबीआई के डीआईजी व हेड ऑफ ब्रांच सीबीआई, एसीबी, लखनऊ गौरव सिंह की तरफ से जारी रिपोर्ट के अनुसार इंस्पेक्टर तेजवीर सिंह को इसकी जांच सौंपी गई है। उधर, अपर पुलिस आयुक्त ( कानून एवं व्यवस्था) डॉ. विपिन ताडा का कहना है कि सीबीआई छावनी परिषद के दो कर्मचारियों को लेकर गई है।
छावनी परिषद में रहा सन्नाटा
छापे के बाद शुक्रवार को छावनी परिषद कार्यालय में सन्नाटा पसरा रहा। बहुत कम संख्या में कर्मचारी कार्यालय आए। सीईओ स्टीफन पीडी भी कार्यालय में नहीं बैठे। कई अधिकारियों के मोबाइल फोन भी स्विच ऑफ थे। कई लोगों का कहना है कि अगर इसकी ठीक से जांच हो तो कई अधिकारी, कर्मचारी लपेटे में आ सकते हैं।
लंबे समय से चल रहा खेल, और कई पीड़ित आए सामने
फेथफुलगंज निवासी गोविंद ने बताया कि उनके पिता दिनेश सफाई कर्मचारी थे। सन् 2020 में पिता की मृत्यु हो गई थी। इसके बाद भी उन्हें मृतक आश्रित के रूप में नौकरी नहीं मिल रही है। फेथफुलगंज निवासी रोहित ने बताया कि पिता राजन की वर्ष 2014 में मौत हो गई थी लेकिन आज तक आश्रित कोटे की नौकरी नहीं मिल सकी। फेथफुलगंज निवासी रामवती ने बताया कि 2024 में सफाई कर्मचारी के पद से सेवानिवृत्त हुई थीं लेकिन एरियल फंड के पांच लाख रुपये नहीं मिले। संतोष कुमार का कहना है कि परिषद में सफाई कर्मचारी पद पर कार्यरत उनके पिता जग्गू की 2016 में मृत्यु हो गई थी पर उनके एरियल फंड के चार लाख रुपये अभी तक नहीं मिले।
विकास कार्य में भी धांधली का आरोप
रिटायर्ड कर्मचारियों के परिजन आकाश यादव, सौरभ धानविक समेत अन्य लोगों का आरोप है कि छावनी परिषद में विकास कार्यों में भी जमकर धांधली, कमीशनबाजी हो रही है। कर्मचारियों ने बताया कि चहेते ठेकेदारों को ही बार-बार ठेका दिया जाता है। छावनी परिषद के एक अधिकारी के मिलने वाले चार ठेकेदारों को ही ज्यादातर काम मिलते हैं।
मेरे पास वंदना सिन्हा, ओमकार यादव की कोई लिखित शिकायत नहीं आई थी। कर्मचारी उनके बारे में बताते जरूर थे। लिखित शिकायत मिलने पर कार्रवाई की जाएगी। -लखन लाल ओमर, नामित सदस्य, छावनी परिषद