कानपुर अपार्टमेंट अग्निकांड: पांच आरोपी बिल्डरों पर 20-20 हजार का इनाम, गिरफ्तारी के लिए पुलिस दे रही दबिश
Kanpur Radhika Apartment Fire News: राधिका अपार्टमेंट में लगी आग के मामले में फरार चल रहे पांच आरोपी बिल्डरों पर 20-20 हजार रुपये का इनाम घोषित किया गया है। फरार आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस की टीमें संभावित ठिकानों पर लगातार दबिश दे रही हैं।
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कानपुर में पटकापुर स्थित राधिका अपार्टमेंट में लगी भीषण आग के मामले में फरार चल रहे पांचों आरोपी बिल्डरों पर पुलिस ने शिकंजा कसते हुए 20-20 हजार रुपये का इनाम घोषित किया है। इनाम घोषित होने के साथ ही पुलिस की टीमें आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए संभावित ठिकानों पर लगातार दबिश दे रही हैं।
पुलिस के अनुसार, इस मामले में नामजद व फरार चल रहे पांचों आरोपी बिल्डरों मन्नू रहमान, मोहित तिवारी, सफीक, सरबजीत कौर और प्यारे खान पर 20-20 हजार रुपये का पुरस्कार घोषित किया गया है। गौरतलब है कि बीते 16 नवंबर को तड़के पांच फीट चौड़ी सड़क पर बिना मानक बने राधिका अपार्टमेंट में आग लगने से एक महिला व किशोर की मौत हो गई थी।
गिरफ्तारी के लिए संभावित ठिकानों पर दबिश
वहीं, दो लोग झुलस गए थे। घटना के बाद फीलखाना थाने में पांचों बिल्डरों के खिलाफ गंभीर धाराओं में प्राथमिकी दर्ज की गई थी। मुकदमा दर्ज होने के बाद से ही आरोपी बिल्डर अपने मोबाइल फोन बंद कर लगातार ठिकाने बदल रहे हैं। वहीं, मामले में लापरवाही बरतने पर पुलिस कमिश्नर पहले ही पटकापुर चौकी इंचार्ज को निलंबित कर चुके हैं।