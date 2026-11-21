कानपुर में पटकापुर स्थित राधिका अपार्टमेंट में लगी भीषण आग के मामले में फरार चल रहे पांचों आरोपी बिल्डरों पर पुलिस ने शिकंजा कसते हुए 20-20 हजार रुपये का इनाम घोषित किया है। इनाम घोषित होने के साथ ही पुलिस की टीमें आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए संभावित ठिकानों पर लगातार दबिश दे रही हैं।

विज्ञापन



पुलिस के अनुसार, इस मामले में नामजद व फरार चल रहे पांचों आरोपी बिल्डरों मन्नू रहमान, मोहित तिवारी, सफीक, सरबजीत कौर और प्यारे खान पर 20-20 हजार रुपये का पुरस्कार घोषित किया गया है। गौरतलब है कि बीते 16 नवंबर को तड़के पांच फीट चौड़ी सड़क पर बिना मानक बने राधिका अपार्टमेंट में आग लगने से एक महिला व किशोर की मौत हो गई थी।