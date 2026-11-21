यूपी: 'लुटेरी दुल्हन का खेल', चार विवाह छिपाकर की पांचवीं शादी, पांचवें से मांगी 20 लाख रंगदारी, ऐसे खुला राज
Kanpur News: बर्रा क्षेत्र में पूर्व की चार शादियां छिपाकर पांचवां विवाह करने और 20 लाख रुपये रंगदारी मांगने के आरोप में पुलिस ने तीन महीने बाद पत्नी समेत आठ लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की है। पीड़ित पांचवें पति विशाल विश्वकर्मा ने पत्नी पर 15 लाख के गहने व एक लाख रुपये ले जाने, गर्भपात कराने और ससुराल जाने पर मारपीट करने का आरोप लगाया है।
विस्तार
कानपुर में एक युवती पर पांच शादियां करने का आरोप लगा है। पांचवें पति विशाल विश्वकर्मा का दावा है कि शादी के एक साल बाद 18 जून को पत्नी घर से एक लाख रुपये और 15 लाख रुपये के जेवर लेकर मायके चली गई। 13 अगस्त को ससुराल पहुंचा, तो उन लोगों ने पीटा और 20 लाख रुपये रंगदारी मांगी। इसके बाद पुलिस को तहरीर दी थी।
पुलिस ने तीन माह बाद अब पत्नी समेत आठ लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की है। विश्व बैंक कॉलोनी निवासी विशाल विश्वकर्मा बीमा का काम करते हैं। उन्होंने दर्ज प्राथमिकी में बताया कि 18 मई 2025 को उनकी शादी जूही लाल कॉलोनी निवासी प्रगति विश्वकर्मा से हुई थी। शादी के करीब एक साल बाद 18 जून 2026 को प्रगति घर से 15 लाख रुपये के गहने और एक लाख रुपये लेकर मायके चली गई।
20 लाख रुपये रंगदारी मांगी
छानबीन करने पर पूर्व की दो शादियों के प्रमाण मिले। 13 अगस्त 2026 को वह छोटे भाई के साथ प्रगति के मायके पहुंचा और पूर्व की शादियों के बारे में कहा। इस पर ससुर अशोक, सास सोमवती, सीमा, शरद सैनी, कोमल, ललिता शर्मा और मौसी गोमती ने उन्हें पीटा। इन लोगों ने 20 लाख रुपये रंगदारी मांगी। किसी तरह वहां से बचकर घर पहुंचा और पुलिस को तहरीर दी।
प्राथमिकी दर्ज कर विवेचना की जा रही है
पत्नी का गर्भपात कराने का भी आरोप लगाया है। बर्रा थाना प्रभारी क्षितिज सिंह ने बताया कि जांच के बाद विशाल की तहरीर पर पत्नी प्रगति विश्वकर्मा, उसके पिता अशोक कुमार, सोमवती, शरद सैनी, कोमल, सीमा, ललिता और गोमती के खिलाफ धोखाधड़ी, आपराधिक साजिश, दूसरी शादी छिपाना, बलवा, मारपीट, गालीगलौज, धमकी और रंगदारी मांगने समेत अन्य धाराओं में प्राथमिकी दर्ज कर विवेचना की जा रही है।
तीन महीने के भीतर दो शादियां करने का दावा
- विशाल ने पत्नी की पूर्व शादियों के संबंध में आर्य समाज मंदिरों के अभिलेखों का हवाला दिया है। उनका दावा है कि प्रगति की पहली शादी 20 मार्च 2017 को जूही के बारा देवी निवासी सोनू विश्वकर्मा से हुई थी। बेनाझाबर स्थित आर्य समाज मंदिर में हुए इस विवाह का प्रमाणपत्र क्रमांक 2174 है।
- विशाल का दावा है कि पहली शादी के तीन महीने बाद 23 जून 2017 को प्रगति ने इटावा के बजरिया निवासी सुमित बाथम से दूसरी शादी की। इसका पंजीकरण रावतपुर गांव स्थित आर्य समाज मंदिर में क्रमांक 632 है।
- विशाल के मुताबिक पुलिस की विवेचना में यह बात सामन आई है कि पनकी और रायपुरवा क्षेत्र में भी युवकों से शादी करने की जानकारी मिली है। विशाल के मुताबिक, इन मामलों में भी लाखों रुपये के गहने और नकदी लेकर चले जाने की बात सामने आई है।
मोबाइल से नंबर लेकर शुरू करती थी बातचीत
विशाल का आरोप है कि प्रगति रेलवे स्टेशन, बस अड्डे और सफर के दौरान अनजान लोगों को निशाना बनाती थी। पहले मोबाइल में बैलेंस न होने का बहाना बनाकर फोन मांगती और फिर उसका नंबर हासिल कर लेती थी। इसके बाद रात में फोन पर बातचीत के जरिये नजदीकियां बढ़ाती थी।
किदवई नगर थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई थी
आरोप है कि हर व्यक्ति को अलग नाम बताने के साथ खुद को घर की इकलौती बेटी और करोड़ों की संपत्ति की वारिस बताकर शादी के लिए तैयार करती थी। विशाल ने खुद को पांचवां शिकार बताया है। विशाल के मुताबिक, पहली शादी के बाद प्रगति ने अपने सौतेले पिता अशोक कुमार विश्वकर्मा, सौतेली मां सीमा और जीजा सुनील कुमार के खिलाफ किदवई नगर थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई थी।