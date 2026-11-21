किसी के पास लाखों की सालाना कमाई है, तो कोई कंपनी में डायरेक्टर है। कोई रेलवे या केंद्र सरकार में नौकरी कर रहा है, तो किसी के पास चार पहिया गाड़ी और साढ़े सात एकड़ तक जमीन है। इसके बावजूद ऐसे लोग गरीबों को मिलने वाला मुफ्त राशन ले रहे हैं। केंद्र सरकार की ओर से ऐसे ही मामलों से जुड़े जिले के करीब 1.35 लाख राशनकार्ड धारकों की सूची जिला पूर्ति विभाग को भेजी गई है।

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कंप्यूटर से मिलान में करीब 1.18 लाख कार्डधारक के रिकॉर्ड संदिग्ध पाए गए हैं। अब विभाग इनका सत्यापन कराएगा। अपात्र मिलने पर नाम काटे जाएंगे। वहीं अभी भी जिले में काफी संख्या में पात्र राशन कार्ड बनने का इंतजार कर रहे हैं। जिले में 8.50 लाख से अधिक राशन कार्ड धारक उपभोक्ता हैं। जिसमें 63 हजार अंत्योदय कार्ड धारक हैं। इनमें करीब 40 लाख यूनिट शामिल हैं।