अंधेरगर्दी: ‘सरकारी राशन के तलबगार…कंपनी डायरेक्टर-जमींदार’, रेलवे और केंद्रीय कर्मी भी लाभार्थी, पढ़ें मामला
Kanpur News: कानपुर में कंपनी डायरेक्टर, जमींदार, रेलवे और केंद्र सरकार के कर्मचारी समेत बड़ी संख्या में अपात्र लोग गरीबों को मिलने वाले मुफ्त राशन का लाभ उठा रहे हैं। केंद्र सरकार से मिली 1.35 लाख कार्डधारकों की सूची के कंप्यूटर मिलान में 1.18 लाख रिकॉर्ड संदिग्ध पाए गए हैं।
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किसी के पास लाखों की सालाना कमाई है, तो कोई कंपनी में डायरेक्टर है। कोई रेलवे या केंद्र सरकार में नौकरी कर रहा है, तो किसी के पास चार पहिया गाड़ी और साढ़े सात एकड़ तक जमीन है। इसके बावजूद ऐसे लोग गरीबों को मिलने वाला मुफ्त राशन ले रहे हैं। केंद्र सरकार की ओर से ऐसे ही मामलों से जुड़े जिले के करीब 1.35 लाख राशनकार्ड धारकों की सूची जिला पूर्ति विभाग को भेजी गई है।
कंप्यूटर से मिलान में करीब 1.18 लाख कार्डधारक के रिकॉर्ड संदिग्ध पाए गए हैं। अब विभाग इनका सत्यापन कराएगा। अपात्र मिलने पर नाम काटे जाएंगे। वहीं अभी भी जिले में काफी संख्या में पात्र राशन कार्ड बनने का इंतजार कर रहे हैं। जिले में 8.50 लाख से अधिक राशन कार्ड धारक उपभोक्ता हैं। जिसमें 63 हजार अंत्योदय कार्ड धारक हैं। इनमें करीब 40 लाख यूनिट शामिल हैं।
केंद्र सरकार ने अपात्रों की तैयार की है सूची
बीते दो साल से सरकार सभी उपभोक्ताओं का बायोमीट्रिक सत्यापन करा रही थी। जो कार्य लगभग पूरा हो चुका है। इसके बाद केंद्र सरकार ने ऐसे लोगों की सूची तैयार की जो लोग योजना के लिए पात्र ही नहीं हैं। केंद्र के आंकड़ों के अनुसार राशन लेने वालों में 1,358 लोग कंपनी डायरेक्टर या बड़े पदों पर कार्यरत हैं। वहीं 2,639 रेलवे कर्मचारी और 308 केंद्रीय कर्मचारी भी योजना का लाभ ले रहे हैं।
10,101 लोग जांच के दायरे में
इसके अलावा 6,142 चारपहिया वाहन मालिक, छह लाख रुपये से अधिक वार्षिक आय वाले 10,809 और 7.5 एकड़ तक जमीन के मालिक 10,101 लोग जांच के दायरे में हैं। 25 लाख रुपये से अधिक का कारोबार करने वाले 2,089 लोगों के नाम भी सूची में हैं। इसके अलावा तय मानक से अधिक सालाना आय वाले लोग भी लाभार्थियों में शामिल हैं। विभागीय स्तर पर आधार, आय, बैंक, वाहन, भूमि, मकान और अन्य सरकारी रिकॉर्ड से मिलान के बाद संदिग्ध लाभार्थियों की सूची तैयार की गई है।
किसी ने सालभर से राशन नहीं उठाया, कहीं दो जगह दर्ज कार्ड
जिले 39,424 लोगों ने एक साल से अधिक और 15,490 ने छह से 12 महीने तक राशन नहीं लिया। 433 लोगों के कार्ड दो स्थानों पर दर्ज मिले। आधार निरस्त होने के बावजूद 17,252 लोगों के नाम वितरण सूची में मिले हैं। ईपीएफओ रिकॉर्ड में चार से छह लाख रुपये वार्षिक आय वाली श्रेणियों के 646 लाभार्थी भी चिह्नित हुए हैं। इसके अतिरिक्त 100 वर्ष से अधिक आयु वाले 215 व 18 वर्ष से कम आयु के 12 लाभार्थी भी शामिल हैं।
इनको नहीं मिलता राशन का लाभ
- ग्रामीण क्षेत्र में दो लाख और शहरी क्षेत्र में तीन लाख रुपये से अधिक वार्षिक पारिवारिक आय।
- चार पहिया वाहन, ट्रैक्टर, एयर कंडीशनर या बड़ा जनरेटर होने पर।
- 100 वर्गमीटर से अधिक प्लॉट, फ्लैट या पक्का मकान होने पर।
- परिवार में सरकारी कर्मचारी या आयकरदाता होने पर।
- एक से अधिक लाइसेंसी हथियार होने पर अपात्रता की श्रेणी में आते हैं।
शासन से जिले के करीब 1.35 लाख राशनकार्ड धारकों की सूची जिला पूर्ति विभाग को भेजी गई है। कंप्यूटर से मिलान में करीब 1.18 लाख कार्डधारक के रिकॉर्ड संदिग्ध पाए गए हैं। इनका सत्यापन कराया जा रहा है। अपात्र मिलने पर नाम हटेंगे और पात्रों को शामिल किया जाएगा। -अंजनी सिंह, जिला पूर्ति अधिकारी