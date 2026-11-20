बार-बार केबिन में बुलाकर पकड़ते थे हाथ

यूपी के हमीरपुर स्थित बिजली विभाग के कार्यालय में तैनात महिला कर्मचारी का आरोप है कि संबंधित एक्सईएन उसे बार-बार फोन कर अपने केबिन में बुलाते थे। इस दौरान वह उसका हाथ पकड़ते और अश्लील बातें करते थे। महिला के मुताबिक, अधिकारी हाथ की रेखाओं का हवाला देकर आपत्तिजनक टिप्पणियां भी करते थे। इतना ही नहीं, उस पर घर आकर चाय पीने का दबाव भी बना रहे थे।