कानपुर: स्वराजनगर में 40 लाख से बनेगी इंटरलाॅकिंग सड़क, विधायक सुरेंद्र मैथानी ने किया भूमि पूजन

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वार्ड-57, स्वराजनगर, पनकी में 40 लाख से इंटरलॉकिंग सड़क का निर्माण कराया जाएगा। इसके लिए सोमवार को गोविंदनगर विधायक सुरेंद्र मैथानी ने भूमि पूजन किया। यहां गीता पैलेस से लेकर नहर पटरी तक इंटरलॉकिंग सड़क का निर्माण होगा। विधायक ने बताया कि इस मार्ग के निर्माण से स्वराजनगर व पनकी क्षेत्र के निवासियों को जलभराव और गड्ढों से स्थायी राहत मिलेगी। इस दौरान पार्षद आरती त्रिपाठी, ललित उपाध्याय, प्रियंक सिंह चौहान, अखिलेश, संजय कुमार, रश्मि तिवारी, अनन्या सोनकर, रंजना सिंह आदि मौजूद रहे।

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