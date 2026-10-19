सिद्धपीठ श्री चंडिका देवी मंदिर: 83 साल से कमल के पत्ते पर प्रज्ज्वलित है मां चंडिका की अखंड ज्योति
देव नगर स्थित सिद्धपीठ श्री चंडिका देवी मंदिर करीब डेढ़ सौ साल से श्रद्धालुओं की आस्था का केंद्र बना हुआ है। मान्यता है कि यहां नीम के पेड़ के नीचे मां का पिंड स्वरूप मिला था। मंदिर की विशेषता 83 वर्षों से प्रज्वलित अखंड ज्योति है। नवरात्र में प्रतिदिन मां को सवा मन हलवे का भोग लगाया जाता है, जबकि अष्टमी पर 108 नारियल अर्पित किए जाते हैं। रात 8:45 बजे होने वाली आरती में मां की टेढ़ी गर्दन कुछ क्षण के लिए सीधी दिखाई देने की मान्यता भी है।
मान्यता के अनुसार, पहले यहां घना जंगल और नीम के अनेक पेड़ थे। इसी दौरान पंडित धारा लाल शर्मा को स्वप्न में मां ने अपने यहां विराजमान होने का संकेत दिया। इसके बाद एक नीम के पेड़ के नीचे मां का पिंड स्वरूप मिला, जिसे मंदिर में स्थापित किया गया। उस समय इस स्थान को बसो पुरवा के नाम से जाना जाता था। यहां एक कहावत भी प्रचलित थी... भारत उत्तर गंग तट, बृहद कानपुर नाम और बसो पुरवा मध्य में श्री चंडिका देवी धाम।