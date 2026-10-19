कानपुर: सिद्धनाथ मंदिर कॉरिडोर में करंट का खतरा, चिंगारी देख दहशत में आए लोग, शिकायतों के बावजूद सुनवाई नहीं

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करोड़ों की लागत से बने कॉरिडोर का उद्घाटन विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना ने किया था, लेकिन सुंदरीकरण का काम अधूरा है। शरद, भारत और वासु समेत स्थानीय लोगों ने कई बार अधिकारियों से शिकायत की, लेकिन सुनवाई नहीं हुई।

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जाजमऊ स्थित द्वितीय काशी सिद्धनाथ मंदिर के कॉरिडोर में अस्पताल के प्रचार बोर्ड के खंभों में करंट उतरने से हादसे का खतरा बना है। लाइट जलाते ही स्पार्किंग होती है, जिससे श्रद्धालु और आसपास के लोग दहशत में हैं। मंदिर जाने वाले भक्त अंधेरे से होकर गुजरने को मजबूर हैं।