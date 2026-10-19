कन्नौज: इत्र नगरी में सपा की सभी इकाइयां भंग, फ्रंटल संगठनों के पदाधिकारी भी हटाए गए, राजनीतिक सरगर्मी बढ़ी

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प्रदेश अध्यक्ष की ओर से जारी पत्र के अनुसार, सपा की जिला इकाई के साथ जिले से जुड़े पार्टी की राज्य कार्यकारिणी के पदाधिकारियों और सदस्यों को भी भंग कर दिया गया है। इसके अलावा फ्रंटल संगठनों की राष्ट्रीय और राज्य कार्यकारिणी के पदाधिकारियों तथा सदस्यों को भी तत्काल प्रभाव से पदमुक्त किया गया है। आदेश के बाद जिले में पार्टी के संगठनात्मक ढांचे को नए सिरे से तैयार करने की संभावना बढ़ गई है। पार्टी के इस फैसले को संगठन में बदलाव और आगामी राजनीतिक चुनौतियों की तैयारी से जोड़कर देखा जा रहा है। जिला कार्यकारिणी भंग होने के बाद अब नए पदाधिकारियों की नियुक्ति को लेकर चर्चाएं शुरू हो गई हैं। कार्यकर्ताओं की नजरें इस बात पर टिकी हैं कि नई टीम में किन नेताओं को जगह मिलती है और संगठन की जिम्मेदारी किसे सौंपी जाती है।जिले में नई कार्यकारिणी के गठन को लेकर राजनीतिक सरगर्मी बढ़ गई है। माना जा रहा है कि प्रदेश नेतृत्व संगठन को सक्रिय करने और जमीनी स्तर पर पार्टी की पकड़ मजबूत करने के उद्देश्य से नए चेहरों को मौका दे सकता है। हालांकि, नेतृत्व की ओर से अभी नई जिला इकाई के गठन और पदाधिकारियों की नियुक्ति को लेकर कोई स्पष्ट समयसीमा घोषित नहीं की गई है।जिला इकाई भंग किए जाने के बाद स्थानीय नेताओं और कार्यकर्ताओं के बीच चर्चाओं का दौर शुरू हो गया है। अब सबकी निगाहें प्रदेश नेतृत्व के अगले कदम पर लगी हैं। नई कार्यकारिणी में पुराने चेहरों को दोबारा मौका मिलता है या नए और सक्रिय कार्यकर्ताओं को जिम्मेदारी सौंपी जाती है, यह गठन के बाद ही स्पष्ट होगा। फिलहाल, इस फैसले ने जिले में सपा की संगठनात्मक राजनीति को नई दिशा देने की संभावनाएं बढ़ा दी हैं।