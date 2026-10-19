फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Kanpur News ›   Kanpur: Wife of Ministry of Defence employee, returning after visiting a temple, run over by a truck; dies

दर्दनाक हादसा: बारादेवी मंदिर से दर्शन कर लौट रहे रक्षा मंत्रालय कर्मी की पत्नी को ट्रक ने कुचला, मौत

Mon, 19 Oct 2026 02:20 PM IST
Shikha Pandey न्यूज डेस्क, अमर उजाला, कानपुर
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, कानपुर Published by: Shikha Pandey Updated Mon, 19 Oct 2026 02:20 PM IST
सार

कानपुर में भीषण सड़क हादसा हुआ। मंदिर से दर्शन कर लौट रहे रक्षा मंत्रालय कर्मी की पत्नी को ट्रक ने कुचल दिया। जिससे उनकी मौत हो गई। 

विज्ञापन
Kanpur: Wife of Ministry of Defence employee, returning after visiting a temple, run over by a truck; dies
महिला की फाइल फोटो - फोटो : अमर उजाला

विस्तार
Follow Amar Ujala on Google News Add as a preferred
source on google

बारादेवी मंदिर में दर्शन कर स्कूटी से घर लौट रहे रक्षा मंत्रालय कर्मी की पत्नी सीमा (42) की रविवार देर रात टाटमिल के पास सड़क हादसे में मौत हो गई। पीछे से तेज रफ्तार ट्रक ने स्कूटी में टक्कर मार दी, जिससे दंपति सड़क पर गिर गए। इस दौरान चालक ने ट्रक आगे बढ़ाते हुए सीमा को कुचल दिया और वाहन छोड़कर फरार हो गया। हादसे में उनके पति हेमंत कुमार घायल हो गए। सूचना पर पहुंची बाबूपुरवा पुलिस ने शव पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। ट्रक कब्जे में लेकर फरार चालक की तलाश की जा रही है।

विज्ञापन


चकेरी क्षेत्र के आनंद नगर जुगई पुरवा निवासी हेमंत कुमार रक्षा मंत्रालय में चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी हैं। रविवार को वह पत्नी सीमा के साथ बारादेवी मंदिर में दर्शन करने गए थे। रात करीब 11 बजे दोनों स्कूटी से घर लौट रहे थे। टाटमिल के पास पीछे से आए तेज रफ्तार ट्रक ने उनकी स्कूटी में टक्कर मार दी। टक्कर लगने से दंपति सड़क पर गिर पड़े। हेमंत संभल पाते, इससे पहले ही चालक ने ट्रक आगे बढ़ाया और सीमा को कुचल दिया। गंभीर चोट लगने से उनकी मौके पर ही मौत हो गई, जबकि हेमंत को भी चोटें आईं।
विज्ञापन

 

Trending Videos

Kanpur: Wife of Ministry of Defence employee, returning after visiting a temple, run over by a truck; dies
घटना की जानकारी देते रक्षा मंत्रालय कर्मी - फोटो : अमर उजाला
हादसे के बाद मौके पर लोगों की भीड़ जुट गई। राहगीरों ने पुलिस की आपात कालीन सेवा 112 पर सूचना दी। बाबूपुरवा पुलिस ने घटनास्थल का निरीक्षण कर सीमा के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। चालक ट्रक छोड़कर मौके से फरार हो गया। पत्नी की मौत से हेमंत सदमे में हैं। मंदिर में दर्शन कर साथ घर लौट रहे दंपति की खुशियां रास्ते में हुए हादसे के साथ ही मातम में बदल गईं। बाबूपुरवा थाना प्रभारी नीरज ओझा ने बताया कि परिजनों की तहरीर के आधार पर प्राथमिकी दर्ज कर कार्रवाई की जा रही है। ट्रक कब्जे में ले लिया गया है। फरार चालक की तलाश की जा रही है।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed