दर्दनाक हादसा: बारादेवी मंदिर से दर्शन कर लौट रहे रक्षा मंत्रालय कर्मी की पत्नी को ट्रक ने कुचला, मौत

बारादेवी मंदिर में दर्शन कर स्कूटी से घर लौट रहे रक्षा मंत्रालय कर्मी की पत्नी सीमा (42) की रविवार देर रात टाटमिल के पास सड़क हादसे में मौत हो गई। पीछे से तेज रफ्तार ट्रक ने स्कूटी में टक्कर मार दी, जिससे दंपति सड़क पर गिर गए। इस दौरान चालक ने ट्रक आगे बढ़ाते हुए सीमा को कुचल दिया और वाहन छोड़कर फरार हो गया। हादसे में उनके पति हेमंत कुमार घायल हो गए। सूचना पर पहुंची बाबूपुरवा पुलिस ने शव पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। ट्रक कब्जे में लेकर फरार चालक की तलाश की जा रही है।

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