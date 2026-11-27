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कानपुर: कैसे तैयार होता है अखबार? दादा नगर स्थित अमर उजाला प्रेस पहुंचकर छात्राओं ने जानी बारीकियां

Himanshu Awasthi

Updated Fri, 27 Nov 2026 02:01 PM IST Updated Fri, 27 Nov 2026 02:01 PM IST







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कानपुर के दादा नगर स्थित अमर उजाला प्रिंटिंग प्रेस में पूर्णा देवी खन्ना गर्ल्स इंटर कॉलेज की छात्राओं ने शिक्षिकाओं के साथ पहुंचकर अखबार छपने की पूरी प्रक्रिया को करीब से देखा। शैक्षणिक भ्रमण के दौरान छात्राओं ने खबरों के चयन, पेज लेआउट और आधुनिक प्रिंटिंग मशीनों की कार्यप्रणाली के बारे में विस्तार से जानकारी हासिल की। ... और पढ़ें

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