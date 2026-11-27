कानपुर के डॉ. मुरारीलाल चेस्ट हॉस्पिटल में बनने वाले नए भवन की योजना में बड़ा बदलाव किया गया है। शासन के सख्त निर्देशों के बाद अब भवन चार के बजाय पांच मंजिला बनाया जाएगा। इसका उद्देश्य टीबी और नॉन-टीबी मरीजों को अलग-अलग रखकर संक्रमण का खतरा कम करना और बेहतर उपचार सुविधाएं उपलब्ध कराना है। संवाद न्यूज एजेंसी ने अस्पताल में दोनों तरह के मरीजों के एक ही जगह देखे जाने का मुद्दा प्रमुखता से उठाया था।

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प्राचार्य डॉ. संजय काला ने बताया कि परियोजना का जिम्मा सीएंडडीएस को मिला है। बृहस्पतिवार को कार्यदायी संस्था के प्रोजेक्ट डायरेक्टर और जेई समेत टीम ने निरीक्षण कर नए नक्शे पर चर्चा की। भवन के बेसमेंट में पार्किंग होगी और मुख्य द्वार सड़क की ओर बनाया जाएगा, ताकि मरीज सीधे पहुंच सकें। नोडल अधिकारी डॉ. आनंद कुमार ने बताया कि पुराने भवन में सिर्फ टीबी मरीज भर्ती होंगे और उनकी ओपीडी भी वहीं चलेगी।