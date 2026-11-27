कानपुर में मेफेड्रोन तस्करों पर पुलिस का शिकंजा कसता जा रहा है। मुंबई के धारावी में दबिश दिए जाने के बाद वहां मौजूद रिजवान और खैय्याम के बाबूपुरवा निवासी साथी भाग निकले हैं। पुलिस को जानकारी मिली है कि धारावी से भागे कुछ तस्कर बाबूपुरवा के बेगमपुरवा और मुंशीपुरवा में रिश्तेदारों के घरों में छिपे हैं। तस्करों के करीबी कुछ दुकानदार यहां भी शटर बंदकर इधर-उधर हो गए हैं।

विज्ञापन



पुलिस तस्करों के साथियों की तलाश में दबिशें दे रही है। पुलिस को बाबूपुरवा के हसीन, शैलू बाबा, अरबाज कट्टा आदि की तलाश है, जबकि जालौन में फैक्टरी लगाने वाले रिजवान को गिरफ्तार कर जेल भी भेज चुकी है। अब पुलिस मेफेड्रोन की फैक्टरी लगाने वाले मास्टर माइंड मुंबई के धारावी निवासी खैय्याम की तलाश में है।