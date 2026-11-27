कानपुर में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप प्रशासन की ओर से भारत पर प्रस्तावित किए गए टैरिफ पर निर्यातकों और निर्यात संगठनों ने चिंता जताई है। उनका कहना है कि पहले से लग रहे भारी भरकम टैरिफ और युद्ध के चलते क्रिसमस का 500 करोड़ का बाजार निर्यातकों को नहीं मिल सका। अब नए टैरिफ से अगले साल के 300 करोड़ के निर्यात ऑर्डरों पर संकट मंडरा रहा है। निर्यातकों का कहना है कि यदि टैरिफ लगने से पहले ट्रेड डील हो गई, तो पूर्व के स्तर पर निर्यात पहुंच सकता है।

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हालांकि, नया अतिरिक्त शुल्क 25 जनवरी 2027 के बाद ही लग सकेगा। फियो उत्तर प्रदेश के प्रमुख आलोक श्रीवास्तव ने बताया कि पहले से अलग-अलग उत्पादों पर 22.50 प्रतिशत टैरिफ लागू है। अमेरिका का प्रस्ताव है कि भारत से आने वाले सामान पर अधिकतम 25 प्रतिशत अतिरिक्त आयात शुल्क लगाया जा सकता है। हालांकि यदि भारत अमेरिका के साथ ऐसा पारस्परिक व्यापार समझौता करता है, जो अमेरिकी जांच में उठाई गई चिंताओं का समाधान करता है।