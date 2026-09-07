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कानपुर: हाईवे पर पानी निकासी व्यवस्था फेल, सर्विस लेन पर भरा रहता पानी

कानपुर ब्यूरो

Updated Mon, 07 Sep 2026 05:49 PM IST Updated Mon, 07 Sep 2026 05:49 PM IST







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मंधना में फ्लाईओवर के नीचे हाईवे की लेन पर हल्की बारिश में ही पानी का जमाव हो जाता है। पानी निकासी की व्यवस्था ठीक न होने की वजह से पानी लेन पर ही भरा रहता है। इससे हाईवे की लेन टूटने की संभावना बनी रहती है। ... और पढ़ें

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