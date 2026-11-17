{"_id":"6afc1a63410875e69c023b1a","slug":"video-kanpur-gopashtami-celebrated-with-devotion-and-enthusiasm-at-udasin-samadha-ashram-2026-11-17","type":"video","status":"publish","title_hn":"कानपुर के उदासीन समाधा आश्रम में श्रद्धा और उत्साह से मनाई गई गोपाष्टमी","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

कानपुर के उदासीन समाधा आश्रम में श्रद्धा और उत्साह से मनाई गई गोपाष्टमी

Himanshu Awasthi

Updated Tue, 17 Nov 2026 02:42 PM IST Updated Tue, 17 Nov 2026 02:42 PM IST







Link Copied



कानपुर के मर्दनपुर स्थित उदासीन समाधा आश्रम में गोपाष्टमी का पर्व श्रद्धा और उत्साह के साथ मनाया गया। वर्ष 1977 से निरंतर संचालित इस आश्रम में वर्तमान में 72 निराश्रित और बेसहारा गायों का संरक्षण किया जा रहा है, जहां भक्तों ने गोमाता की पूजा-अर्चना कर आशीर्वाद लिया। ... और पढ़ें

विज्ञापन