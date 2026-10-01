{"_id":"6abe4ff391d4da96a802c090","slug":"video-kanpur-garbage-piled-up-opposite-the-park-2026-10-01","type":"video","status":"publish","title_hn":"कानपुर: पार्क के सामने पड़ा कूड़ा, लोग बोले- नहीं आ रहा सफाई कर्मचारी","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

कानपुर: पार्क के सामने पड़ा कूड़ा, लोग बोले- नहीं आ रहा सफाई कर्मचारी

Shikha Pandey

Updated Thu, 01 Oct 2026 05:50 PM IST Updated Thu, 01 Oct 2026 05:50 PM IST







Link Copied



चकेरी के कृष्णापुरम स्थित साईं पार्क के सामने कूड़ा फैला हुआ है। इलाके के आनंद, राजू, महेश ने बताया कि लंबे समय से नगर निगम कर्मचारी कूड़ा उठा नहीं रहे हैं। ... और पढ़ें

विज्ञापन