हरदोई: दाई के घर हुए प्रसव में 15 साल बाद गूंजी किलकारी 24 घंटे में हुई शांत, बच्ची के बाद मां ने भी तोड़ा दम

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कोतवाली संडीला के पिरकापुर निवासी हीरालाल की पत्नी राजेश्वरी देवी (35) को सोमवार को परिजन सीएचसी कोथावां ले गए थे जहां चिकित्सकों ने जांच के बाद दो दिन बाद लाने की सलाह दी थी। राजेश्वरी की मां सुंदरा देवी ने बताया कि मंगलवार को वह राजेश्वरी को नयापुरवा निवासी दाई गोमती के पास ले गए। आरोप है कि दाई ने 17 हजार रुपये में प्रसव कराने का आश्वासन देकर महिला को अपने घर पर रखा। बुधवार तड़के करीब चार बजे महिला ने बच्ची को जन्म दिया। हीरालाल के घर में 15 साल बाद किलकारी गूंजी थी तो खुशी का माहौल था लेकिन अचानक शाम तक नवजात की हालत बिगड़ी और उसकी मौत हो गई। विज्ञापन



बृहस्पतिवार सुबह राजेश्वरी की भी तबीयत बिगड़ गई और कुछ ही देर में उसने भी दम तोड़ दिया। घर में खुशी का माहौल मातम में बदल गया। हीरालाल ने मामले की सूचना पुलिस को दी। कोतवाल अतुल सिंह ने बताया कि परिजन से शिकायत मिली है। मामले की जांच शुरू कर दी गई है। मौत का सटीक कारण पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद पता चलेगा। मामले में स्वास्थ्य विभाग ने भी कार्रवाई शुरू की है। विज्ञापन विज्ञापन

कोतवाली संडीला के पिरकापुर निवासी हीरालाल की पत्नी राजेश्वरी देवी (35) को सोमवार को परिजन सीएचसी कोथावां ले गए थे जहां चिकित्सकों ने जांच के बाद दो दिन बाद लाने की सलाह दी थी। राजेश्वरी की मां सुंदरा देवी ने बताया कि मंगलवार को वह राजेश्वरी को नयापुरवा निवासी दाई गोमती के पास ले गए। आरोप है कि दाई ने 17 हजार रुपये में प्रसव कराने का आश्वासन देकर महिला को अपने घर पर रखा। बुधवार तड़के करीब चार बजे महिला ने बच्ची को जन्म दिया। हीरालाल के घर में 15 साल बाद किलकारी गूंजी थी तो खुशी का माहौल था लेकिन अचानक शाम तक नवजात की हालत बिगड़ी और उसकी मौत हो गई।बृहस्पतिवार सुबह राजेश्वरी की भी तबीयत बिगड़ गई और कुछ ही देर में उसने भी दम तोड़ दिया। घर में खुशी का माहौल मातम में बदल गया। हीरालाल ने मामले की सूचना पुलिस को दी। कोतवाल अतुल सिंह ने बताया कि परिजन से शिकायत मिली है। मामले की जांच शुरू कर दी गई है। मौत का सटीक कारण पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद पता चलेगा। मामले में स्वास्थ्य विभाग ने भी कार्रवाई शुरू की है।

जिस आंगन में 15 वर्षों से संतान की किलकारियों की आस थी वहां खुशियों की दस्तक तो हुई लेकिन चंद घंटों में मातम पसर गया। बेनीगंज के नयापुरवा मोहल्ले में संदिग्ध परिस्थितियों में प्रसव के बाद नवजात बच्ची की मौत के बाद उसकी मां ने भी दम तोड़ दिया। घटना से आक्रोशित परिजन ने दाई पर इलाज में लापरवाही का आरोप लगाया। पुलिस ने मामले में छानबीन शुरू कर दी है। वहीं स्वास्थ्य विभाग ने भी कार्रवाई करते हुए दाई के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराते हुए अनाधिकृत रूप से संचालित क्लीनिक को सील करा दिया है।