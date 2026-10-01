कानपुर में सांसद निधि की बर्बादी: जिस रूट से बस गुजरती ही नहीं, 200 मीटर में बना डाले तीन स्टैंड, पढ़ें डिटेल

कानपुर में यात्रियों की सुविधा के लिए बनाए गए यात्री प्रतीक्षालय (बस स्टैंड) केवल शोपीस बनकर रह गए हैं। कहीं 30 मीटर के दायरे में दो-दो स्टैंड हैं, तो कहीं 50 से 100 मीटर के भीतर तीन स्टैंड हैं। खास बात यह है कि इन जगहों से नियमित बस सेवा ही नहीं है।
इसके बावजूद साकेतनगर में नौ लाख रुपये की सांसद निधि से नया यात्री प्रतीक्षालय बनवा दिया गया। साकेतनगर में बीएल ओसवाल के सामने और दीप तिराहे पर पहले से बस स्टैंड बने हैं। बीएल ओसवाल के सामने वाला स्टैंड करीब 15 साल पुराना है। स्थानीय लोगों के मुताबिक, इतने ही समय से इस रूट पर कोई नियमित बस सेवा नहीं है।
2 of 4
दीप टॉकीज तिराहे पर बस स्टैंड
- फोटो : amar ujala
चौकी के बगल में नया यात्री प्रतीक्षालय बनवा दिया
इसके बावजूद करीब पांच साल पहले यहां से लगभग 100 मीटर की दूरी पर नगर निगम ने एक और बस स्टैंड बनवा दिया। इन दोनों का इस्तेमाल नहीं हो रहा था। इसके बावजूद सांसद रमेश अवस्थी की सांसद निधि से 9.01 लाख रुपये से पराग डेयरी पुलिस चौकी के बगल में नया यात्री प्रतीक्षालय बनवा दिया गया। स्टील की बेंच और शेड वाले इस बस स्टैंड का 24 अप्रैल को लोकार्पण किया गया है।
3 of 4
दीप टॉकीज तिराहे पर बस स्टैंड
- फोटो : amar ujala
मरियमपुर में 30 मीटर से कम दूरी पर दो स्टैंड
मरियमपुर चौराहे पर शास्त्रीनगर और हैलट जाने वाली सड़क के कोने पर दो बस स्टैंड बने हैं। दोनों के बीच की दूरी 30 मीटर से भी कम है। स्थानीय लोगों के अनुसार इस रूट पर करीब 15 साल से कोई नियमित बस नहीं चल रही है। करीब 500 मीटर दूर आईटीआई पांडुनगर के बाहर भी बस स्टैंड बना है। दुकानदारों का कहना है कि यहां पिछले 15 साल से नियमित बस सेवा नहीं है। स्टैंड खाली रहता है।
4 of 4
दीप टॉकीज तिराहे पर बस स्टैंड
- फोटो : amar ujala
कंपनी बाग में भी 50 मीटर में दो स्टैंड
कंपनी बाग तिराहे पर भी करीब 50 मीटर के दायरे में दो बस स्टैंड बने हैं। पिछले करीब पांच साल से इस रूट पर नियमित बसें नहीं हैं। फल विक्रेता मैकूलाल और मोहम्मद वसीम के मुताबिक, पहले नियमित रूप से चलने वाली बसें भी इन स्टैंड पर नहीं रुकती थीं। सवारी दिखाई देने पर चालक कहीं भी बस रोककर उसे बैठा लेते थे और उतरने के लिए भी यात्री की सुविधा के अनुसार बस रोक दी जाती थी। स्टैंड दिनभर खाली पड़े रहते हैं। करीब तीन साल पहले नगर निगम ने इनमें से एक स्टैंड की मरम्मत भी कराई थी।