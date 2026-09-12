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कानपुर: शुक्लागंज में गंगा का विकराल रूप, 26 इलाकों में घुसा पानी, चार संपर्क मार्ग डूबे

Himanshu Awasthi

Updated Sat, 12 Sep 2026 10:11 AM IST Updated Sat, 12 Sep 2026 10:11 AM IST







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शुक्लागंज में गंगा का जलस्तर खतरे के निशान से सात सेमी ऊपर पहुंचने से 26 गांव व मोहल्लों में पानी भर गया है। चार संपर्क मार्ग डूबने से लोग नावों के सहारे आवागमन कर रहे हैं और कई परिवार छतों पर रहने को मजबूर हैं। ... और पढ़ें

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