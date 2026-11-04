{"_id":"6aeb59472ad602daf4098db9","slug":"video-kanpur-four-injured-in-heavy-firing-following-opposition-to-land-encroachment-2026-11-04","type":"video","status":"publish","title_hn":"कानपुर: जमीन पर कब्जे के विरोध पर ताबड़तोड़ फायरिंग, चार घायल","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

बिधनू के दहेली उजागर गांव में बुधवार दोपहर जमीन पर कब्जे के विरोध पर गोली चलने से पिता पुत्र समेत चार लोग गंभीररूप से घायल हो गए।घटना की जानकारी पर पहुची पुलिस ने एम्बुलेंस से सभी घायलों को बिधनू सीएचसी भेजा।जहां से डाक्टर सभी को हैलट रेफर कर दिया।

... और पढ़ें