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कानपुर: रात में सो रहे ट्रक चालकों का मोबाइल चोरी करने वाले चार गिरफ्तार

कानपुर ब्यूरो

Updated Sat, 29 Aug 2026 10:32 AM IST Updated Sat, 29 Aug 2026 10:32 AM IST







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सजेती थाना पुलिस ने रात के वक्त ट्रकों में सो रहे चालकों को अपना निशाना बनाकर मोबाइल चोरी करने वाले चार शातिर आरोपियों को गिरफ्तार किया है। इनमें एक बाल अपचारी भी शामिल है। पुलिस ने उनके कब्जे से करीब तीन लाख रुपये कीमत के सात एंड्रॉइड मोबाइल और नकदी बरामद की है। ... और पढ़ें