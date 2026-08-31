कानपुर: परियर पुल पर दो मौतों के बाद हंगामा, परिजन बोले-हादसा नहीं, जानबूझकर मारी टक्कर; लगाया जाम

परिजन सीसीटीवी फुटेज दिखाने और वाहन चालक की पहचान कर गिरफ्तारी की मांग कर रहे हैं। जाम के कारण मार्ग पर यातायात प्रभावित रहा। मौके पर पहुंची पुलिस परिजनों को समझाने में जुटी है। बिठूर के भिड़ईया गांव निवासी नगर निगम ऑपरेटर राहुल निषाद (27) रविवार रात अपनी बाइक से रिश्ते में बुआ के बेटे उन्नाव के सफीपुर स्थित माड़ापुर निवासी सुजीत निषाद (25) को उसके घर छोड़ने जा रहा था। परियर पुल पर तेज रफ्तार वाहन ने उनकी बाइक में टक्कर मार दी। हादसे में राहुल की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि गंभीर रूप से घायल सुजीत ने बिठूर स्थित निजी अस्पताल में इलाज के दौरान दम तोड़ दिया।

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