गोली मारकर महिला की हत्या: कैंट थाने व ससुराल में शव रखकर परिजनों ने किया हंगामा,आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग

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परिजनों का कहना था कि आरोपियों की गिरफ्तारी तक शव उठने नहीं देंगे। हालांकि कुछ देर बाद ही शव लेकर डपकेश्वर घाट के लिए रवाना हो गये। पड़ोस के लोगों का कहना है कि आरोपी मृतका के घर और ससुराल में तीन दिन से रेकी कर रहा था। लेकिन लोगों को अंदेशा नहीं था कि इतनी बड़ी घटना को अंजाम दे डालेगा। परिजनों का कहना था कि आरोपियों की गिरफ्तारी तक शव उठने नहीं देंगे। हालांकि कुछ देर बाद ही शव लेकर डपकेश्वर घाट के लिए रवाना हो गये। पड़ोस के लोगों का कहना है कि आरोपी मृतका के घर और ससुराल में तीन दिन से रेकी कर रहा था। लेकिन लोगों को अंदेशा नहीं था कि इतनी बड़ी घटना को अंजाम दे डालेगा।

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कैंट थानाक्षेत्र के सत्ती चौरा में रविवार शाम को देवर के भाई और आरोपी ने घर में घुसकर महिला की गोली मारकर हत्या कर दी थी। सोमवार को पोस्टमार्टम होने के बाद मृतका चांदनी का शव कैंट थाने और ससुराल में रखकर परिजनों ने हंगामा किया।