कानपुर: पुलिस पर पथराव कराने का मास्टरमाइंड निकला लेखपाल, थाना प्रभारी पर लोहे की सरिया से किया था हमला

पुलिस ने लेखपाल अंबुज निषाद समेत सात आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस का आरोप है कि लेखपाल ने ही मौके पर मौजूद लोगों को पुलिस पर पथराव के लिए उकसाया था। चकेरी थाना प्रभारी अजय प्रकाश मिश्र के मुताबिक गिरफ्तार आरोपियों में लेखपाल अंबुज निषाद के अलावा सौरभ कुमार, कैलाश, दीपू, लवकुश, शांति और गीता शामिल हैं। पुलिस के अनुसार मामले में 22 लोगों को नामजद किया गया है। इनमें से 15 नामजद आरोपी अभी फरार हैं। इसके अलावा 40 अज्ञात आरोपियों की भी पहचान कर गिरफ्तारी के प्रयास किए जा रहे हैं।

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