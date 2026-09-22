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कानपुर: टेनरीकर्मी पर हमले के चार आरोपी गिरफ्तार, भेजे गए जेल

Tue, 22 Sep 2026 09:15 PM IST
Shikha Pandey
Shikha Pandey Shikha Pandey
Updated Tue, 22 Sep 2026 09:15 PM IST
Kanpur: Four accused arrested and jailed for attack on tannery worker
जाजमऊ में टेनरीकर्मी पर हमले में मंगलवार को पुलिस ने चार और आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। मोतीनगर निवासी टेनरीकर्मी सूफियान बीते 31 अगस्त को दवा लेकर घर लौट रहा था। इसी दौरान आरोपियों ने लाठी-डंडों का धारदार हथियार से वार कर गंभीर रूप से घायल कर दिया था। पुलिस पहल ही एक आरोपी नितिन उर्फ मल्लू को गिरफ्तार कर जेल भेज चुकी है। मंगलवार को जाजमऊ से पुलिस ने पोखरपुर निवासी रोहित उर्फ नन्नू और दिलशाद खान, ओमपुरवा निवासी सुमित राजपूत उर्फ व्याकुल और राजा शुक्ला को गिरफ्तार कर लिया। थाना प्रभारी संजय पांडेय ने बताया कि पांच आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है। फरार अन्य आरोपियों की तलाश की जा रही है।
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