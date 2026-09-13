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कानपुर: ख्योरा कटरी में बाढ़ पर सपा नेता का सरकार पर हमला, बोले- 476 करोड़ का मार्जिनल बांध आज तक नहीं बना

प्रसून शुक्ला

Updated Sun, 13 Sep 2026 04:11 PM IST Updated Sun, 13 Sep 2026 04:11 PM IST







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गंगा के बढ़े जलस्तर से ख्योरा कटरी में बाढ़ के हालात बने हुए हैं। बाढ़ के पानी से कटरी क्षेत्र की करीब 20 हजार की आबादी प्रभावित है। रविवार को समाजवादी पार्टी के नेता ब्रजेन्द्र यादव ने ख्योरा कटरी पहुंचकर बाढ़ की स्थिति का जायजा लिया। उन्होंने बाढ़ के हालात के लिए वर्तमान सरकार को जिम्मेदार ठहराते हुए कहा कि सपा सरकार के समय प्रस्तावित मार्जिनल बांध का निर्माण अब तक नहीं कराया गया है। ... और पढ़ें

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