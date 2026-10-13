{"_id":"6ace6c7d397991308905a9fa","slug":"video-kanpur-fire-in-vacant-plot-extinguished-by-fire-brigade-2026-10-13","type":"video","status":"publish","title_hn":"कानपुर: खाली प्लॉट में लगी आग को दमकल ने बुझाया","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

जाजमऊ थानाक्षेत्र के ताड़बगिया में मंगलवार रात खाली प्लॉट पर जमा कूड़े में आग लग गई। आग की लपटें और धुआं उठता देख आसपास के लोगों में हड़कंप मच गया। पुलिस और दमकल विभाग मौके पर पहुंची। शरारतीतत्व के कूड़े में आग लगाने की आशंका है। हालांकि, आग लगने के वास्तविक कारणों का पता नहीं चल सका है। जाजमऊ अग्निशमन अधिकारी राहुल नंदन ने बताया कि घटना में किसी प्रकार की कोई जनहानि नहीं हुई है।

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