कानपुर: डाकघर घोटाले में डाककर्मियों और कथित एजेंट शैलेंद्र समेत छह के खिलाफ एफआईआर

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कानपुर के घाटमपुर उप डाकघर में करीब डेढ़ करोड़ रुपये के गबन मामले में 24 पीड़ित खाताधारकों की सामूहिक तहरीर पर डाककर्मियों और कथित एजेंट शैलेंद्र पांडेय समेत छह लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। इसके साथ ही डाकघर अधीक्षक की ओर से भी दो निलंबित डाककर्मियों पर मुकदमा दर्ज कराया गया है, जबकि पूछताछ में एजेंट की पत्नी ने गबन के पैसों से खेती खरीदने की बात कबूली है।

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