{"_id":"6af93f2255700aa8b100e075","slug":"video-ghatampur-post-office-scam-mastermind-suffering-from-throat-ailment-built-empire-of-fraud-over-25-years-2026-11-15","type":"video","status":"publish","title_hn":"घाटमपुर डाकघर घोटाला: गले की बीमारी से जूझ रहे मास्टरमाइंड ने 25 साल में खड़ा किया ठगी का साम्राज्य","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

कानपुर के घाटमपुर उप डाकघर घोटाले का मुख्य आरोपी शैलेंद्र पांडेय पिछले 25 वर्षों से भदरस गांव के ग्रामीणों को ठग रहा था, और किसी को शक न हो इसलिए वह खुद घर जाकर खाताधारकों को ब्याज भी देता था। डाककर्मियों की मिलीभगत से नकली मुहर व पासबुक छपवाकर उसने दर्जनों लोगों के करोड़ों रुपये हड़प लिए, जबकि अब वह पैसे लौटाने का आश्वासन देकर अन्य पीड़ितों को थाने जाने से रोक रहा है।

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