कानपुर: दशकों से ग्रामीणों को ठग रहा था शैलेंद्र पांडेय, शक न हो इसलिए घर बैठे पहुंचाता था ब्याज, पढ़ें मामला

कानपुर: दशकों से ग्रामीणों को ठग रहा था शैलेंद्र पांडेय, शक न हो इसलिए घर बैठे पहुंचाता था ब्याज, पढ़ें मामला
Kanpur News: घाटमपुर उप डाकघर घोटाले का मुख्य आरोपी शैलेंद्र पांडेय पिछले 25 वर्षों से भदरस गांव के ग्रामीणों को ठग रहा था, और किसी को शक न हो इसलिए वह खुद घर जाकर खाताधारकों को ब्याज भी देता था। डाककर्मियों की मिलीभगत से नकली मुहर व पासबुक छपवाकर उसने दर्जनों लोगों के करोड़ों रुपये हड़प लिए, जबकि अब वह पैसे लौटाने का आश्वासन देकर अन्य पीड़ितों को थाने जाने से रोक रहा है।
विस्तार
कानपुर में भदरस गांव का शैलेंद्र पांडेय यहां के भोले-भाले ग्रामीणों की दशकों से ठग रहा था। किसी को इस फर्जीवाड़े की भनक न लगे, इस कारण शैलेंद्र खाताधारकों को ब्याज भी देता था। सबसे पहले आए फर्जीवाड़े के पीड़ित को उसने चेक देकर मामला दबाने का भी प्रयास किया था, लेकिन एक के बाद एक मामले सामने आने के बाद उसकी पोल खुल गई।
घोटाले में पुराने डाक कर्मियों की भी मिलीभगत की संभावना से इन्कार नहीं किया जा सकता है। घोटाले की रकम और बढ़ने की संभावना है। घोटाले में अब तक 24 लोगों ने शिकायत की है। डाक विभाग पहले इस पूरे मामले में पल्ला झाड़ता रहा। अब घोटाला सामने आया तो पुलिस में मामला दर्ज कराया है। उप डाकघर में सबसे ज्यादा पीड़ित भदरस गांव के हैं। शैलेंद्र पांडेय भी भदरस गांव का ही रहने वाला है।
डाककर्मियों की मिलीभगत से बनाई मुहर
तीन बेटियों में एक अनुष्का पांडेय के नाम डाकघर की एजेंसी है। उसी के जरिये शैलेंद्र डाकघर में अपनी पैठ बनाए हुए था। पहले वह एजेंट था। उसे गले की बीमारी है। वह सही से बोल भी नहीं पता है । अब बेटी के नाम से एजेंसी चला रहा था। उसका 25 साल से डाकघर में आना-जाना है। एफडी कराने वालों को रकम के एवज ब्याज भी पहुंचाता था, ताकि किसी को डाकघर न जाना पड़े। उसी ने डाककर्मियों की मिलीभगत से मुहर बनाई। पासबुक डाक कर्मियों के जरिये अलग-अलग छपवाता था।
फर्जी पासबुक व एफडी से इनकी निकली रकम
फर्जी पासबुक व एफडी से अवधेश कुमार शुक्ला के पांच लाख, शिवकांति के पांच लाख, ओम प्रकाश के चार लाख, धीरेंद्र शुक्ला के 30 लाख, राजेंद्र शुक्ला के 40 लाख, श्याम बाबू यादव के एक लाख, महेश पाल के ढाई लाख रुपये निकले हैं। बदन यादव के दो लाख, ब्रजेंद्र यादव के एक लाख, बलराम यादव के 75 हजार, राजेश के 75 हजार व बद्री प्रसाद के भी 25 लाख रुपये निकले।
पैसे लौटाने का आश्वासन
शैलेंद्र और बेटी अनुष्का भदरस गांव के ही निवासी होने के चलते कई पीड़ितों को पैसे लौटाने का आश्वासन दे रहे हैं। इसी के चलते कई पीड़ित तहरीर लेकर थाने नहीं पहुंचे। गांव के ही लोगों ने थाने में यह बात बताई। एसीपी ने बताया कि जो पीड़ित बाद में भी शिकायत लेकर आएंगे, उनकी शिकायत को भी इसी एफआईआर में समाहित किया जाएगा।
इनके खाते से निकली रकम
रितेश गुप्ता और उनकी पत्नी सीमा गुप्ता के खाते से छह लाख, राहुल ओमर के खाते से आठ लाख, राम सजीवन के खाते से 54 हजार रुपये निकले।