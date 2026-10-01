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कानपुर: वैलनेस सेंटर में फैली गंदगी, गेट तक उगी बड़ी-बड़ी झाड़ियां, मरीज और तीमारदारों को होती दिक्कत

Shikha Pandey

Updated Thu, 01 Oct 2026 05:49 PM IST Updated Thu, 01 Oct 2026 05:49 PM IST







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चकेरी का गांधीग्राम जिला नगरी हेल्थ व वैलनेस सेंटर में अव्यवस्था फैली हुई है। यहां गेट तक बड़ी-बड़ी झाड़ियां उगी हुई है। जिस कारण आने वाले मरीज और तीमारदारों को दिक्कत होती है। ... और पढ़ें

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