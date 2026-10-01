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कानपुर: बुजुर्ग के चीखने चिल्लाने से चकरघिन्नी बनी पुलिस
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, कानपुर
Published by: Shikha Pandey
Updated Thu, 01 Oct 2026 11:57 PM IST
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पनकी बी ब्लॉक में बृहस्पतिवार देर रात 75 वर्षीय बुजुर्ग के चीखने-चिल्लाने से पुलिस करीब दो घंटे तक चकरघिन्नी बनी रही। बुजुर्ग तीन मंजिला छत पर थे और काफी देर से आवाज लगा रहे थे। पड़ोसियों को अनहोनी की आशंका हुई, जिस पर पुलिस को सूचना दी गई। पुलिस ने गेट का अंदर से बंद गेट का ताला तोड़ा और बुजुर्ग को बाहर निकाला। कमरे में सो रहे बेटे को जगाया गया तो उसने पिता के न्यूरो के मरीज होने की जानकारी दी। कहा वह छत पर कैसे पहुंच गए, इसकी जानकारी नहीं है। गेट से बाहर न निकल जाएं, इसके लिए उसमें ताला लगा दिया जाता है।
पड़ोस के लोगों के मुताबिक रात करीब 10.15 बजे तीन मंजिला घर की छत पर बुजुर्ग चीख चिल्ला रहे थे। पहले तो सामान्य लगा, लेकिन वह जोर जोर से रोने लगे। आसपास के लोग एकत्रित हो गए। पुलिस को सूचित किया गया। पुलिस ने आवाज लगाई, जिस पर बुजुर्ग घर के बाहर से गए जीने से नीचे उतर आए। मेन गेट पर अंदर से ताला लगा था। पुलिसकर्मियों ने उनसे अनहोनी की जानकारी की, लेकिन उन्होंने टूटे फूटे शब्द ही कहे। किसी तरह मेन गेट का ताला तोड़ा गया। पुलिस कमरे के अंदर गई, जहां उनका बेटा सोता हुए मिला। उनसे पूछताछ की गई।
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