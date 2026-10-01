फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
विज्ञापन
Hindi News ›   Video ›   Uttar Pradesh ›   Kanpur News ›   Kanpur: Elderly man accuses son of harassment; pleads for help from the roof

कानपुर: बुजुर्ग के चीखने चिल्लाने से चकरघिन्नी बनी पुलिस

Thu, 01 Oct 2026 11:57 PM IST
Shikha Pandey न्यूज डेस्क, अमर उजाला, कानपुर
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, कानपुर Published by: Shikha Pandey Updated Thu, 01 Oct 2026 11:57 PM IST
Kanpur: Elderly man accuses son of harassment; pleads for help from the roof
पनकी बी ब्लॉक में बृहस्पतिवार देर रात 75 वर्षीय बुजुर्ग के चीखने-चिल्लाने से पुलिस करीब दो घंटे तक चकरघिन्नी बनी रही। बुजुर्ग तीन मंजिला छत पर थे और काफी देर से आवाज लगा रहे थे। पड़ोसियों को अनहोनी की आशंका हुई, जिस पर पुलिस को सूचना दी गई। पुलिस ने गेट का अंदर से बंद गेट का ताला तोड़ा और बुजुर्ग को बाहर निकाला। कमरे में सो रहे बेटे को जगाया गया तो उसने पिता के न्यूरो के मरीज होने की जानकारी दी। कहा वह छत पर कैसे पहुंच गए, इसकी जानकारी नहीं है। गेट से बाहर न निकल जाएं, इसके लिए उसमें ताला लगा दिया जाता है।

पड़ोस के लोगों के मुताबिक रात करीब 10.15 बजे तीन मंजिला घर की छत पर बुजुर्ग चीख चिल्ला रहे थे। पहले तो सामान्य लगा, लेकिन वह जोर जोर से रोने लगे। आसपास के लोग एकत्रित हो गए। पुलिस को सूचित किया गया। पुलिस ने आवाज लगाई, जिस पर बुजुर्ग घर के बाहर से गए जीने से नीचे उतर आए। मेन गेट पर अंदर से ताला लगा था। पुलिसकर्मियों ने उनसे अनहोनी की जानकारी की, लेकिन उन्होंने टूटे फूटे शब्द ही कहे। किसी तरह मेन गेट का ताला तोड़ा गया। पुलिस कमरे के अंदर गई, जहां उनका बेटा सोता हुए मिला। उनसे पूछताछ की गई।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

Recommended

ट्रैक्टर ने बाइक सवार भाई-बहन को मारी टक्कर, भाई की मौत

bulandshahr road accident tractor hits siblings on a motorcycle brother dies
Bulandshahar
01 Oct 2026

ट्रेन के जनरल कोच में बरामद हुए 43 लाख रुपये, VIDEO

43 lakh seized from general coach of train
Chandauli
01 Oct 2026

VIDEO: फतेहपुर सीकरी में दरगाह सलीम चिश्ती में मनाया जश्न-ए-निजाम

Jashn-e-Nizam celebrated at Dargah of Salim Chishti in Fatehpur Sikri
Agra
01 Oct 2026

Video: जावेद हबीब बोले- हेयर-ब्यूटी क्षेत्र के बदल रहे हैं रुझान, इन्हें समझने की जरूरत

Video: जावेद हबीब बोले- हेयर-ब्यूटी क्षेत्र के बदल रहे हैं रुझान, इन्हें समझने की जरूरत
Lucknow
01 Oct 2026

VIDEO: भाजपा कार्यकर्ताओं ने पुष्पवर्षा कर किया संकल्प यात्रा का स्वागत

BJP workers welcomed Sankalp Yatra by showering flowers
Mainpuri
01 Oct 2026
विज्ञापन

VIDEO: बेमाैसम बारिश से किसानों को हुआ नुकसान, राकेश टिकैत ने की सरकार से मुआवजा देने की मांग

Rakesh Tikait demanded compensation from government in Etah
Etah
01 Oct 2026

VIDEO: फिरोजाबाद मेडिकल काॅलेज में धरने पर चिकित्सक, कामकाज छोड़ा; स्वास्थ्य सेवाएं प्रभावित

Doctors on strike at Firozabad Medical College
Firozabad
01 Oct 2026
विज्ञापन

बरेली: ओसवाल चीनी मिल पर तालाबंदी, 22 अक्तूबर को होगी नीलामी

Oswal Sugar Mill to be auctioned on October 22 in Bareilly
Bareilly
01 Oct 2026

अमर उजाला पर देखें हिमाचल प्रदेश की बड़ी खबरें

अमर उजाला पर देखें हिमाचल प्रदेश की बड़ी खबरें
Himachal Pradesh
01 Oct 2026

अमर उजाला पर देखें मेरठ और आसपास की बड़ी खबरें

अमर उजाला पर देखें मेरठ और आसपास की बड़ी खबरें
Meerut
01 Oct 2026

भाजपा रैली में रजनीश सहगल की मौत पर आप नेता दीपक बाली ने जताया दुख, एलपीयू मामले में सीबीआई जांच पर उठाए सवाल

AAP leader Deepak Bali expresses grief over the death of Rajnish Sehgal at the BJP rally.
Jalandhar
01 Oct 2026

जैतो पुलिस ने लूटपाट की योजना बनाते गिरोह के पांच सदस्यों को तेजधार हथियारों सहित किया गिरफ्तार

Jaito police arrested five members of a gang, along with sharp-edged weapons, while they were plotting a robbery
Chandigarh-Punjab
01 Oct 2026

जैतो पुलिस ने 40 ग्राम हेरोइन के साथ चार महिलाओं समेत पांच नशा तस्करों को किया गिरफ्तार

Jaito police arrested five drug smugglers
Chandigarh-Punjab
01 Oct 2026

कंपनी में छिड़काव के बाद 10-12 महिला कर्मचारियों की तबीयत बिगड़ी

10-12 female employees fell ill after spraying at the company.
Jhajjar/Bahadurgarh
01 Oct 2026

टोहाना: सरकारी धान खरीद शुरू न होने पर किसानों का फूटा गुस्सा, अतिरिक्त अनाज मंडी के गेट पर जड़ा ताला

Tohana: Farmers' anger erupts over the delay in the start of government paddy procurement; they lock the gate of the additional grain market.
Fatehabad
01 Oct 2026

Video: उत्तर प्रदेश में आज क्या हुआ.. देखिए आज की बड़ी खबरें

Video: उत्तर प्रदेश में आज क्या हुआ.. देखिए आज की बड़ी खबरें
Lucknow
01 Oct 2026

कॉलेज के बाहर विद्यार्थियों के बीच चले गंडासे, 10 मिनट तक हाइवे पर रहे लड़ते

Cleavers wielded in clash between students outside college; fighting continued on the highway for 10 minutes.
Fatehabad
01 Oct 2026

पानीपत: बाइक रैली निकाल एचआईवी के प्रति किया जागरूक, युवाओं को नशे से दूर रहने का दिया संदेश

Panipat: Awareness about HIV raised through a bike rally; message conveyed to youth to stay away from drugs.
Panipat
01 Oct 2026

कोर्ट के फैसलों पर दोबारा सुनवाई कर अतिथि अध्यापकों को परेशान न करे सरकार: कृष्ण नैन

The government should not harass guest teachers by seeking a rehearing on court verdicts: Krishna Nain.
Fatehabad
01 Oct 2026

मेरठ: मांगों पर सहमति के बाद ही जमीन देंगे किसान, प्रशासन ने 60 प्रतिशत किसानों से मांगा मांग पत्र

Farmers Agree to Land Acquisition Only After Demands Are Accepted, Administration Seeks Demand Letters
Meerut
01 Oct 2026

Video: मिशन-2027 को लेकर भाजपा का माइक्रोमैनेजमेंट तेज, लखनऊ में अहम बैठक

Video: मिशन-2027 को लेकर भाजपा का माइक्रोमैनेजमेंट तेज, लखनऊ में अहम बैठक
Lucknow
01 Oct 2026

VIDEO: एसएसपी की ई-मेल से कुमाऊं विश्वविद्यालय छात्र महासंघ चुनाव में मचा हड़कंप, दो घंटे देरी से शुरू हुआ मतदान

SSP's email sparks a stir regarding the Kumaun University Student Union elections; voting delayed by two hours.
Nainital
01 Oct 2026

VIDEO: नई पेंशन योजना के विरोध में शिक्षकों ने मनाया काला दिवस

Teachers observed a 'Black Day' in protest against the New Pension Scheme.
Udham Singh Nagar
01 Oct 2026

Video: राजकीय जुबिली इंटर कॉलेज के बच्चों की जज से गुहार के बाद हटा रास्ते का कूड़ा

Video: राजकीय जुबिली इंटर कॉलेज के बच्चों की जज से गुहार के बाद हटा रास्ते का कूड़ा
Lucknow
01 Oct 2026

सौरभ हत्याकांड: दोषी करार के बाद मुस्कान और साहिल ने खाने से किया इनकार, काउंसलिंग के बाद खाया खाना

Saurabh Murder Case: Muskaan and Sahil Refuse Food After Conviction, Eat After Counselling
Meerut
01 Oct 2026

चार से पांच दशक बाद स्कूली साथियों से मिलकर भावुक हुए पुरानत छात्र, VIDEO

Alumni get emotional upon reuniting with schoolmates after four to five decades
Varanasi
01 Oct 2026

दो करोड़ का गांजा-हेरोइन जलाकर नष्ट, VIDEO

Cannabis and heroin worth 2 crore destroyed by burning
Chandauli
01 Oct 2026

कानपुर: पार्क के सामने पड़ा कूड़ा, लोग बोले- नहीं आ रहा सफाई कर्मचारी

Kanpur: Garbage piled up opposite the park
Kanpur
01 Oct 2026

कानपुर: वैलनेस सेंटर में फैली गंदगी, गेट तक उगी बड़ी-बड़ी झाड़ियां, मरीज और तीमारदारों को होती दिक्कत

Kanpur: Filth at wellness center; overgrown bushes block the gate
Kanpur
01 Oct 2026

कानपुर: हिंदी केवल एक भाषा नहीं, बल्कि हमारी राष्ट्रीय अस्मिता

Kanpur: Hindi is not merely a language but our national identity
Kanpur
01 Oct 2026
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed