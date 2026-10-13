कानपुर: बिठूर के शनिदेव चौराहे पर जलनिकासी फेल, सड़क किनारे भरा सीवर का पानी

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बिठूर के शनिदेव चौराहे पर जलनिकासी व्यवस्था दुरुस्त न होने से सड़क किनारे सीवर का पानी भरा हुआ है। इससे राहगीरों और स्थानीय लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। सड़क किनारे गंदा पानी जमा होने से दुर्गंध फैलने और संक्रामक बीमारियों का खतरा भी बना हुआ है।इसके बावजूद जलनिकासी की समस्या का समाधान नहीं हो पा रहा है।स्थानीय लोगों ने संबंधित विभाग से समस्या का जल्द निस्तारण कराने की मांग की है।

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