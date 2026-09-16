{"_id":"6aaa6c388fbd0ebc8a030e2a","slug":"video-kanpur-dot-nala-collapses-right-opposite-sps-residence-risk-of-accident-looms-for-20-days-2026-09-16","type":"video","status":"publish","title_hn":"कानपुर: एसपी आवास के ठीक सामने धंसा डॉट नाला, 20 दिनों से मंडरा रहा हादसे का खतरा","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

कानपुर के कर्नलगंज क्षेत्र में एसपी निधि सोनकर के आवास के ठीक सामने बना डॉट नाला पिछले 15-20 दिनों से धंसा हुआ है। वीआईपी और घनी आबादी वाले इलाके में सड़क के बीचों-बीच बने इस गहरे गड्ढे और धंसाव से हर समय बड़े हादसे का खतरा मंडरा रहा है। बार-बार ध्यान आकर्षित कराने के बावजूद नगर निगम और जलकल विभाग की अनदेखी से क्षेत्रीय नागरिकों में भारी असंतोष व्याप्त है।

... और पढ़ें