{"_id":"6aca24371d44bd338304de8a","slug":"video-kanpur-dilapidated-road-on-the-cantt-shuklaganj-route-poses-risk-of-a-major-accident-2026-10-10","type":"video","status":"publish","title_hn":"कानपुर: कैंट से शुक्लागंज मार्ग पर बदहाल सड़क से कभी भी हो सकता है बड़ा हादसा","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

कानपुर: कैंट से शुक्लागंज मार्ग पर बदहाल सड़क से कभी भी हो सकता है बड़ा हादसा

Himanshu Awasthi

Updated Sat, 10 Oct 2026 05:10 PM IST Updated Sat, 10 Oct 2026 05:10 PM IST







Link Copied



कानपुर कैंट से शुक्लागंज को जोड़ने वाले मार्ग पर सड़क की बेहद खराब और जर्जर हालत के चलते कभी भी बड़ा सड़क हादसा होने की आशंका बनी हुई है। गड्ढों और बदहाल सड़क के कारण रोजाना आवागमन करने वाले वाहन चालकों और राहगीरों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, लेकिन संबंधित विभागों का इस ओर कोई ध्यान नहीं है। ... और पढ़ें

विज्ञापन