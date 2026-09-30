{"_id":"6abce1ba5bed8d36e9054efe","slug":"video-kanpur-devotees-forced-to-wade-through-sewage-water-on-path-to-dwitiya-kashi-siddhnath-temple-2026-09-30","type":"video","status":"publish","title_hn":"कानपुर: द्वितीय काशी सिद्धनाथ मंदिर मार्ग पर सीवर के गंदे पानी से गुजरने को भक्त मजबूर","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

कानपुर के ऐतिहासिक जाजमऊ स्थित 'द्वितीय काशी' के रूप में विख्यात बाबा सिद्धनाथ मंदिर परिसर और उसके पहुंच मार्ग पर सीवर ओवरफ्लो होने से गंभीर जलभराव हो गया है। पवित्र मंदिर जाने वाले मार्ग पर बह रहे बदबूदार और गंदे सीवर के पानी के बीच से होकर श्रद्धालुओं को दर्शन के लिए गुजरना पड़ रहा है। इस धार्मिक स्थल पर फैली अव्यवस्था और प्रशासनिक अनदेखी के कारण श्रद्धालुओं और स्थानीय नागरिकों में भारी आक्रोश व्याप्त है।

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