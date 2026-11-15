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कानपुर: निराला नगर रेलवे मैदान में देवकीनंदन ठाकुर महाराज की श्रीमद् भागवत कथा में उमड़े श्रद्धालु

Himanshu Awasthi

Updated Sun, 15 Nov 2026 04:12 PM IST Updated Sun, 15 Nov 2026 04:12 PM IST







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कानपुर के निराला नगर रेलवे मैदान में आयोजित श्रीमद् भागवत कथा के दौरान प्रसिद्ध कथा व्यास देवकीनंदन ठाकुर महाराज के सान्निध्य में भव्य आरती का आयोजन किया गया। इस दौरान बड़ी संख्या में पहुंचे श्रद्धालुओं ने विधि-विधान से पूजन कर कथा का पुण्य लाभ प्राप्त किया। ... और पढ़ें

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