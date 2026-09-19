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Hindi News ›   Video ›   Uttar Pradesh ›   Kanpur News ›   Kanpur: Devotees Dance at 'Bhajan Sandhya' During Ganesh Utsav

कानपुर: गणेश उत्सव में भजन संध्या का आयोजन, झूमे भक्त

Sat, 19 Sep 2026 11:35 PM IST
Shikha Pandey
Shikha Pandey Shikha Pandey
Updated Sat, 19 Sep 2026 11:35 PM IST
Kanpur: Devotees Dance at 'Bhajan Sandhya' During Ganesh Utsav
शास्त्री नगर सिंधी कॉलोनी पार्क में सिंधु श्री गणेश उत्सव समिति की ओर से भजन संध्या का आयोजन किया गया। भजनों पर भक्त जमकर झूमे।
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