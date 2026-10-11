{"_id":"6acb6ae4f4964fa5e10dfe55","slug":"video-kanpur-crowds-of-devotees-throng-the-kali-bari-temple-in-chakeri-2026-10-11","type":"video","status":"publish","title_hn":"कानपुर: चकेरी स्थित काली बाड़ी मंदिर में उमड़ी भक्तों की भीड़","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

कानपुर: चकेरी स्थित काली बाड़ी मंदिर में उमड़ी भक्तों की भीड़

Himanshu Awasthi

Updated Sun, 11 Oct 2026 04:24 PM IST Updated Sun, 11 Oct 2026 04:24 PM IST







Link Copied



कानपुर में शारदीय नवरात्र के पहले दिन शहर के देवी मंदिरों में श्रद्धालुओं का तांता लगा रहा। चकेरी स्थित प्रसिद्ध काली बाड़ी मंदिर में सुबह से ही भक्तों की भारी भीड़ उमड़ी, जहां विधि-विधान से मां शैलपुत्री की पूजा-अर्चना कर श्रद्धालुओं ने सुख-समृद्धि की कामना की। ... और पढ़ें

विज्ञापन