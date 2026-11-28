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काकादेव क्षेत्र में ओम चौराहे के पास स्थित चंदेल हॉस्टल में शनिवार को एचबीटीयू के छात्र ने फंदा लगाकर जान दे दी। घटना की जानकारी मिलते ही हॉस्टल में अफरातफरी मच गई। मौके पर लोगों की भीड़ जुट गई। मृतक की पहचान कानपुर देहात निवासी यश कटिहार (25) के रूप में हुई है। वह एचबीटीयू में केमिकल ब्रांच का थर्ड ईयर का छात्र था। घटना की सूचना पर काकादेव पुलिस और फॉरेंसिक टीम मौके पर पहुंची। टीम ने घटनास्थल का निरीक्षण कर साक्ष्य जुटाए। छात्र ने यह कदम क्यों उठाया, फिलहाल इसकी वजह स्पष्ट नहीं हो सकी है। पुलिस मामले की जांच कर रही है।