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कानपुर: खेतों में पानी भरने से फसलें खराब, हरी सब्जियों की आवक ठप, आसमां पर पहुंचे दाम

Himanshu Awasthi

Updated Sat, 03 Oct 2026 02:41 PM IST Updated Sat, 03 Oct 2026 02:41 PM IST







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कानपुर की थोक व फुटकर मंडियों में हाल ही में हुई बेमौसम बारिश के कारण हरी सब्जियों के दामों में भारी उछाल आया है। खेतों में पानी भरने से फसलें खराब होने और दो दिनों तक आवक ठप रहने से बाजार में आपूर्ति का संकट गहरा गया है। ... और पढ़ें

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