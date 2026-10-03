कानपुर: पुलिस हिली तक नहीं, परिजन ही तलाशते रहे बेटी, चार दिन बाद मिला लॉ छात्रा का शव, लखनऊ का दोस्त गिरफ्तार

कानपुर में एलएलबी सेकंड ईयर की छात्रा रुचि दबौली वेस्ट से चार दिन से लापता थी। परिजन पुलिस के पास गए लेकिन गोविंदनगर थाने की पुलिस सिर्फ गुमशुदगी दर्ज कर बैठी रही। परिजन खुद बेटी की तलाश करते रहे। उन्होंने ही बेटी के सीसीटीवी फुटेज भी खोजे। उसी आधार पर तलाश की, तो शुक्रवार को बेटी की चप्पलें रेलवे ट्रैक पर मिलीं।

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परिजन उसे लेकर चौकी पहुंचे। इसके बाद भी दरोगा ने यह दलील देकर परिजन को चलता करने की कोशिश की, कि ऐसी चप्पलें तो कई कंपनियां बनाती हैं। कहासुनी होने पर दरोगा रेलवे ट्रैक की तरफ छात्रा की तलाश करने निकले, तो वहां झाड़ियों में छात्रा का कई दिन पुराना शव पड़ा मिला। शव देखते ही परिजन पुलिस पर लापरवाही और बेटी की हत्या का आरोप लगाकर हंगामा करने लगे।