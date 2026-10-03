कानपुर में आवारा कुत्तों का आतंक: दूध लेने निकले कारीगर को गिराकर नोंचा, पांच दिन पहले मासूम पर किया था हमला
Kanpur News: जाजमऊ थाना क्षेत्र स्थित तिवारीपुर में दूध लेने निकले सिलाई कारीगर पर आवारा कुत्तों के झुंड ने हमला कर दिया। कुत्तों ने कारीगर को पटककर शरीर पर एक दर्जन स्थानों पर बुरी तरह नोच डाला। ग्रामीणों ने लाठी-डंडे लेकर किसी तरह उनकी जान बचाई और कांशीराम अस्पताल में भर्ती कराया।
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कानपुर के जाजमऊ थाना क्षेत्र अंतर्गत तिवारीपुर इलाके में शनिवार सुबह आवारा कुत्तों के झुंड ने एक सिलाई कारीगर को सड़क पर गिराकर बुरी तरह नोच डाला। सुबह करीब साढ़े छह बजे दूध लेने निकले कारीगर को कुत्तों ने पहले दौड़ाया और फिर घेरकर शरीर में करीब एक दर्जन जगह काटकर गंभीर रूप से घायल कर दिया।
पीड़ित की चीख-पुकार सुनकर दौड़े आसपास के लोगों ने लाठी-डंडे फटकार कर कुत्तों को खदेड़ा और उनकी जान बचाई। गंभीर हालत में पीड़ित को इलाज के लिए कांशीराम अस्पताल ले जाया गया। जाजमऊ के ताड़बागिया निवासी विनोद कुमार निषाद (42) ने बताया कि वह शनिवार सुबह 6:30 बजे दूध लेने के लिए निकले थे।
लोगों ने लाठी-डंडों से कुत्तों को भगाया
घर से मात्र 20 कदम की दूरी पर पहुंचते ही सात-आठ आवारा कुत्तों के झुंड ने उन्हें दौड़ा लिया। भागने के प्रयास के दौरान एक कुत्ते ने उनका पैर दबोच लिया, जिससे वह सड़क पर गिर पड़े। इसके बाद पूरे झुंड ने उन्हें घेर लिया और नोंचना शुरू कर दिया। चीख-पुकार सुनकर पहुंचे स्थानीय निवासियों अनिल कुमार और विशाल निषाद ने लाठी-डंडों से कुत्तों को भगाया।
पांच दिन पहले मासूम को 10 जगह काटा था
क्षेत्रीय लोगों ने बताया कि तिवारीपुर और आसपास के इलाकों में पिछले दो महीनों से आवारा कुत्तों का भयंकर आतंक बना हुआ है। अब तक स्कूली बच्चों समेत करीब 20 लोगों को कुत्ते शिकार बना चुके हैं। पांच दिन पहले भी बीते रविवार को कक्षा एक में पढ़ने वाले मासूम बच्चे को कुत्तों ने घेरकर 10 जगह काट लिया था।