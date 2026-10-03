कानपुर में आवारा कुत्तों का आतंक: दूध लेने निकले कारीगर को गिराकर नोंचा, पांच दिन पहले मासूम पर किया था हमला

कानपुर के जाजमऊ थाना क्षेत्र अंतर्गत तिवारीपुर इलाके में शनिवार सुबह आवारा कुत्तों के झुंड ने एक सिलाई कारीगर को सड़क पर गिराकर बुरी तरह नोच डाला। सुबह करीब साढ़े छह बजे दूध लेने निकले कारीगर को कुत्तों ने पहले दौड़ाया और फिर घेरकर शरीर में करीब एक दर्जन जगह काटकर गंभीर रूप से घायल कर दिया।

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पीड़ित की चीख-पुकार सुनकर दौड़े आसपास के लोगों ने लाठी-डंडे फटकार कर कुत्तों को खदेड़ा और उनकी जान बचाई। गंभीर हालत में पीड़ित को इलाज के लिए कांशीराम अस्पताल ले जाया गया। जाजमऊ के ताड़बागिया निवासी विनोद कुमार निषाद (42) ने बताया कि वह शनिवार सुबह 6:30 बजे दूध लेने के लिए निकले थे। पीड़ित की चीख-पुकार सुनकर दौड़े आसपास के लोगों ने लाठी-डंडे फटकार कर कुत्तों को खदेड़ा और उनकी जान बचाई। गंभीर हालत में पीड़ित को इलाज के लिए कांशीराम अस्पताल ले जाया गया। जाजमऊ के ताड़बागिया निवासी विनोद कुमार निषाद (42) ने बताया कि वह शनिवार सुबह 6:30 बजे दूध लेने के लिए निकले थे।

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