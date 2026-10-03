खौफनाक राज: ‘एक कमरा...दो लाशें और अनसुलझे सवाल', फंदे पर लटके थे देवर-भाभी, प्रेम प्रसंग की चर्चा, पढ़ें मामला

हरदोई जिले में बिलग्राम कोतवाली क्षेत्र के हबीबनगर में शुक्रवार की सुबह बंद कमरे में देवर और भाभी के शव छत के कुंडे से लटके मिले। घटना की जानकारी होते ही गांव में सनसनी फैल गई। जानकारी मिलते ही परिजनों ने पुलिस को सूचना दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने दरवाजा तोड़कर शव को फंदे से उतारा और पोस्टमार्टम के लिए भेजा।

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सूचना पर पहुंची मृतका की मां ने देवर पर ही भाभी की पिटाई करने के बाद लटकाने और फिर खुदकुशी करने का आरोप लगाया है। पुलिस मामले की जांच कर रही है।हबीबनगर गांव निवासी राजाराम के तीन बेटों में सबसे बड़ा देशराज और सबसे छोटा बेटा रामरूप (22) बिजली मैकेनिक हैं और बाहर रहकर काम करते थे।