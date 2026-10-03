कानपुर बॉक्सिंग टीम विवाद: एसोसिएशन और कोच के बीच रार, बिना पंच मारे ही टीम बाहर, खिलाड़ियों का भविष्य दांव पर

राज्यस्तरीय प्रतियोगिता खेलने झांसी पहुंची कानपुर की बॉक्सिंग टीम को रिंग में उतरने का मौका तक नहीं मिला। कानपुर एमेच्योर बॉक्सिंग एसोसिएशन और ग्रीनपार्क की बॉक्सिंग कोच के बीच विवाद का खामियाजा खिलाड़ियों को भुगतना पड़ा। जरूरी पत्र पर हस्ताक्षर न होने से खिलाड़ी एक भी पंच मारे बिना ही कानपुर लाैट आए। प्रतियोगिता के लिए 19 सितंबर को टीम का चयन हुआ था।

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इसके बाद टीम 30 सितंबर को झांसी पहुंची। प्रतियोगिता एक से चार अक्तूबर तक झांसी के मेजर ध्यानचंद स्टेडियम में हो रही है। खिलाड़ियों का आरोप है कि प्रतियोगिता में शामिल होने के लिए क्षेत्रीय क्रीड़ा अधिकारी की ओर से जारी होने वाला जरूरी पत्र हस्ताक्षरित नहीं था। पत्र के अभाव में उन्हें प्रतियोगिता में खेलने की अनुमति नहीं मिली और पूरी टीम को वापस लौटना पड़ा।