कानपुर के जाजमऊ में आवारा कुत्तों का खौफ, सिलाई कारीगर को सड़क पर पटककर नोंचा

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कानपुर के जाजमऊ थाना क्षेत्र स्थित तिवारीपुर में शनिवार सुबह साढ़े छह बजे दूध लेने निकले सिलाई कारीगर विनोद कुमार निषाद (42) पर आवारा कुत्तों के झुंड ने हमला कर दिया। कुत्तों ने कारीगर को पटककर शरीर पर एक दर्जन स्थानों पर बुरी तरह नोच डाला। ग्रामीणों ने लाठी-डंडे लेकर किसी तरह उनकी जान बचाई और कांशीराम अस्पताल में भर्ती कराया। दो महीने में स्कूली बच्चों समेत 20 से अधिक लोगों को शिकार बनाने के बावजूद नगर निगम द्वारा कोई कार्रवाई न किए जाने से क्षेत्रीय जनता में भारी आक्रोश है।

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