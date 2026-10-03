कानपुर: 144 घंटे बीते...नौ टीमें बेबस, एक रात में सात गांवों में 10 चोरियां, शातिर अभी भी पुलिस की पकड़ से दूर
Kanpur News: भीतरगांव क्षेत्र में कार सवार शातिर चोरों द्वारा एक ही रात में सात गांवों के 10 स्थानों पर की गई सिलसिलेवार चोरियों के 144 घंटे बीत जाने के बाद भी पुलिस के हाथ खाली हैं। सीसीटीवी फुटेज में कार सवार चोर कैद होने और एसीपी घाटमपुर कृष्णकांत यादव के नेतृत्व में नौ पुलिस टीमों के तैनात होने के बावजूद अब तक कोई सुराग नहीं मिल सका है।
विस्तार
कानपुर के भीतरगांव क्षेत्र में बीते रविवार की आधी रात कार सवार चोरों ने एक ही रात में सात गांवों के 10 अलग-अलग स्थानों पर चोरी की वारदातों को अंजाम दिया और आसानी से फरार हो गए। घटना के बाद सक्रिय हुई पुलिस की नौ टीमें चोरों का सुराग लगाने में जुटी हैं, लेकिन 144 घंटे बीत जाने के बावजूद पुलिस अभी तक खाली हाथ है। हालांकि, खुलासे के लिए एसीपी घाटमपुर कृष्णकांत यादव भी जुटे हैं।
मालूम हो कि रविवार की रात कार से आए चोरों ने बरईगढ़, छतेरुआ, एकघरा और पसेमा गांवों में एक-एक घर को निशाना बनाया था। वहीं, कीसाखेड़ा, वीरनखेड़ा और गोपालपुर में चोरी की दो-दो वारदातों को अंजाम दिया। कीसाखेड़ा में दो बंद पड़े घरों में चोरी के दौरान चोरों को कोई कीमती सामान नहीं मिला। वहीं, गोपालपुर गांव में एक जगह चोरी का प्रयास करते समय गृहस्वामी के शोर मचाने पर वे भाग खड़े हुए थे।
टीमें लगातार गश्त और कॉम्बिंग कर रहीं
दो चोर बरईगढ़ गांव में वारदात के दौरान अपनी कार समेत सीसीटीवी कैमरे में कैद हुए थे। इसके अलावा, उनकी गाड़ी दो अन्य गांवों के सीसीटीवी फुटेज में भी नजर आई है। इन वारदातों ने क्षेत्र में साढ़ पुलिस की कार्यशैली और सुरक्षा व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। इस संबंध में प्रभारी निरीक्षक केके मिश्रा ने बताया कि चोरी की इन घटनाओं का जल्द खुलासा किया जाएगा। थाना क्षेत्र में रात से लेकर भोर तक पुलिस टीमें लगातार गश्त और कॉम्बिंग कर रही हैं।