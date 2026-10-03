कानपुर: 144 घंटे बीते...नौ टीमें बेबस, एक रात में सात गांवों में 10 चोरियां, शातिर अभी भी पुलिस की पकड़ से दूर

टीमें लगातार गश्त और कॉम्बिंग कर रहीं

दो चोर बरईगढ़ गांव में वारदात के दौरान अपनी कार समेत सीसीटीवी कैमरे में कैद हुए थे। इसके अलावा, उनकी गाड़ी दो अन्य गांवों के सीसीटीवी फुटेज में भी नजर आई है। इन वारदातों ने क्षेत्र में साढ़ पुलिस की कार्यशैली और सुरक्षा व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। इस संबंध में प्रभारी निरीक्षक केके मिश्रा ने बताया कि चोरी की इन घटनाओं का जल्द खुलासा किया जाएगा। थाना क्षेत्र में रात से लेकर भोर तक पुलिस टीमें लगातार गश्त और कॉम्बिंग कर रही हैं।