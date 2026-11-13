कानपुर: सुनसान मैदान में मिला अज्ञात युवक का शव, ईंट-पत्थर से कुचला था सिर और चेहरा, शिनाख्त में जुटी पुलिस
Kanpur News: चकेरी थाना क्षेत्र के टटीयन गांव स्थित सुनसान मैदान में शुक्रवार सुबह एक युवक का ईंट और पत्थरों से कुचला हुआ शव मिला है। पुलिस और फॉरेंसिक टीम ने मौके से साक्ष्य जुटाकर मृतक की शिनाख्त और हत्या के कारणों की जांच शुरू कर दी है।
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कानपुर के चकेरी थाना क्षेत्र के अंतर्गत टटीयन गांव में शुक्रवार सुबह करीब साढ़े आठ बजे एक सनसनीखेज वारदात सामने आई। यहां एक सुनसान मैदान में खून से लथपथ और ईंट-पत्थरों से कुचला हुआ एक अज्ञात युवक का शव मिला है। प्रथम दृष्टया आशंका जताई जा रही है कि शातिर बदमाशों ने युवक की बेरहमी से हत्या करने के बाद उसकी पहचान छिपाने के इरादे से उसका चेहरा और सिर पत्थरों से बुरी तरह कुचल दिया।
घटना की सूचना मिलते ही पुलिस और फॉरेंसिक एक्सपर्ट्स की टीम तत्काल मौके पर पहुंच गई। पुलिस ने घटनास्थल का बारीकी से निरीक्षण किया। फॉरेंसिक टीम को मौके से खून से सनी ईंट और कई अन्य अहम साक्ष्य मिले हैं, जिन्हें कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी गई है। हालांकि, समाचार लिखे जाने तक मृतक की शिनाख्त नहीं हो सकी है। पुलिस उसकी पहचान के प्रयास में जुटी है।
जुए का अड्डा होने का गंभीर आरोप
घटनास्थल के आसपास के स्थानीय लोगों ने बताया कि जिस खाली मैदान में यह शव बरामद हुआ है। वहां अक्सर जुआ खेलने वाले और संदिग्ध प्रवृत्ति के लोगों का जमावड़ा लगा रहता है। ग्रामीणों का आरोप है कि इस मैदान में जुए के साथ-साथ कई तरह की अनैतिक गतिविधियां भी संचालित होती रहती हैं। ऐसे में अंदेशा जताया जा रहा है कि इस खूनी वारदात के पीछे जुए के दौरान हुआ कोई विवाद या पुरानी आपसी रंजिश हो सकती है।
शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा
चकेरी के एसीपी आशुतोष सिंह ने इस संबंध में जानकारी देते हुए बताया कि सूचना मिलने के तुरंत बाद पुलिस बल मौके पर पहुंच गया था। शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। घटनास्थल से फॉरेंसिक टीम को खून से सनी ईंट और साक्ष्य मिले हैं। मृतक की शिनाख्त कराने के प्रयास जारी हैं और हत्या से जुड़े सभी पहलुओं को ध्यान में रखकर गहनता से जांच की जा रही है।