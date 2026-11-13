कानपुर: सुनसान मैदान में मिला अज्ञात युवक का शव, ईंट-पत्थर से कुचला था सिर और चेहरा, शिनाख्त में जुटी पुलिस

कानपुर के चकेरी थाना क्षेत्र के अंतर्गत टटीयन गांव में शुक्रवार सुबह करीब साढ़े आठ बजे एक सनसनीखेज वारदात सामने आई। यहां एक सुनसान मैदान में खून से लथपथ और ईंट-पत्थरों से कुचला हुआ एक अज्ञात युवक का शव मिला है। प्रथम दृष्टया आशंका जताई जा रही है कि शातिर बदमाशों ने युवक की बेरहमी से हत्या करने के बाद उसकी पहचान छिपाने के इरादे से उसका चेहरा और सिर पत्थरों से बुरी तरह कुचल दिया।

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घटना की सूचना मिलते ही पुलिस और फॉरेंसिक एक्सपर्ट्स की टीम तत्काल मौके पर पहुंच गई। पुलिस ने घटनास्थल का बारीकी से निरीक्षण किया। फॉरेंसिक टीम को मौके से खून से सनी ईंट और कई अन्य अहम साक्ष्य मिले हैं, जिन्हें कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी गई है। हालांकि, समाचार लिखे जाने तक मृतक की शिनाख्त नहीं हो सकी है। पुलिस उसकी पहचान के प्रयास में जुटी है।