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कानपुर: सनिगवां तिरंगा चौराहा क्षेत्र में लम्पी वायरस से पीड़ित गोवंश का उपचार कराया गया
उत्तर प्रदेश आदर्श व्यापार मंडल को सूचना प्राप्त हुई कि सनिगवां क्षेत्र के तिरंगा चौराहा पर कई गाय माताएं संक्रमण से पीड़ित हैं। संक्रमण के कारण उनके शरीर पर घाव हो गए हैं और यह संक्रमण एक-दूसरे में तेजी से फैल रहा है। सूचना मिलते ही उत्तर प्रदेश आदर्श व्यापार मंडल के क्षेत्रीय अध्यक्ष अभय गुप्ता तत्काल मौके पर पहुंचे और स्थिति का जायजा लिया। मौके पर कई गायों में संक्रमण फैला हुआ पाया गया। स्थिति की गंभीरता को देखते हुए क्षेत्रीय अध्यक्ष द्वारा तत्काल पशु चिकित्सक डॉ. प्रशांत को बुलाया गया। डॉ. प्रशांत द्वारा परीक्षण करने पर बताया गया कि सभी गायें लम्पी वायरस से संक्रमित हैं। डॉक्टर द्वारा मौके पर ही सभी संक्रमित गायों का उपचार प्रारंभ किया गया।
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